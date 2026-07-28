“Dacia–Milangaz Otogaz Garantisi” kampanyası kapsamında 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yeni bir Dacia ECO-G LPG’li otomobil satın alan kullanıcılar, Türkiye’nin en düşük yakıt tüketim maliyetini sunan modellerine sahip olmalarının yanı sıra özel indirimler ve ek güvence avantajlarını da yakalayacaklar.

Dacia’nın LPG teknolojisindeki uzmanlığı ile Milangaz’ın Türkiye genelindeki yaygın otogaz ağı ve üstün kalitesini bir araya getiren kampanya, OYAK şirketleri arasındaki sinerjinin müşterilere doğrudan değer olarak yansımasının güçlü bir örneğini oluşturuyor. Otomotivden enerjiye uzanan bu sinerji sayesinde yeni Dacia ECO-G LPG’li araç kullanıcıları, araç satın alma aşamasından Milangaz Otogaz performans deneyimine kadar uzanan süreçte daha avantajlı ve güvenli bir sürüş keyfi yaşıyor.

1.500 TL değerinde otogaz hediye

Club TotalEnergies üyeliğini aktif eden müşterilere, 1 depo otogaza denk 1.500 TL değerinde Club Puan yüklenecek olup, yıl sonuna kadar TotalEnergies İstasyonları çatısı altında yer alan Milangaz Otogaz alımlarında da üyelere özel 10 kat yakıt puan ve 2 adet Bi’Güzel Kahve hediye edilecek.

Milangaz’dan otogaz kullanıcısı Dacia’lılara ek güvence

Dacia ECO-G LPG’li yeni otomobil sahipleri, Dacia Port uygulaması üzerinden “Dacia–Milangaz Otogaz Garantisi” kampanyasına katılarak otogaz kaynaklı arızalara karşı ek güvence ve avantajlar da elde edecek. Otogaz kaynaklı arızalarda oluşan onarım maliyetleri Milangaz Otogaz tarafından karşılanacak.