La Lorraine Türkiye Finans Direktörlüğü görevini Eylül 2023’ten bu yana başarıyla sürdüren Başak Benli, Ocak 2026 itibarıyla La Lorraine Türkiye & Orta Doğu Finans Direktörü olarak atandı. Benli, yeni görevinde Türkiye ve Orta Doğu bölgesinin finansal stratejilerinin yönetilmesinden ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesinden sorumlu olacak.

Başak Benli’nin Kariyer Yolculuğu

2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Başak Benli, profesyonel kariyerine Eylül 2005’te Deloitte Audit’te başladı ve yaklaşık 1,5 yıl burada görev yaptı. Şubat 2007’de Procter & Gamble’a katılan Benli, 8 yıl boyunca finans departmanında fabrika, marka ve satış fonksiyonlarını kapsayan çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Bu dönemde, global ölçekte yürütülen önemli bir transformasyon projesine liderlik etti.

Ocak 2016’da PepsiCo bünyesine katılan Benli, burada 7,5 yıl boyunca Net Ciro Yönetimi Strateji ve Yetkinlik Liderliği ile Tedarik Zinciri Finans Liderliği başta olmak üzere farklı sorumluluklar üstlendi. PepsiCo’daki kariyeri süresince finansal planlama ve net ciro yönetimi alanlarında birçok dönüşüm projesinin hayata geçirilmesinde aktif rol aldı.

Eylül 2023’ten bu yana La Lorraine Türkiye Finans Direktörü olarak görev yapan Başak Benli, Ocak 2026 itibarıyla La Lorraine Türkiye & Orta Doğu Finans Direktörlüğü görevini üstlenerek kariyerine bölgesel sorumlulukla devam ediyor.