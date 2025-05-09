Japon Denizi yönüne fırlatılan çok sayıda kısa menzilli balistik füze ile gerçekleştirilen tatbikatta, 600 mm çoklu roketatar sistemleri ve Hwasongpho-11-Ka (KN-23) taktik balistik füzeler test edildi. Kuzey Kore basınına göre, aynı zamanda “Haekbangashoe” adlı nükleer tetikleyici kontrol sistemine yönelik eğitimler de verildi.

Tatbikat sonrası yapılan açıklamada, nükleer silahların komuta ve mobilizasyon sürecinin başarıyla test edildiği vurgulanarak, “Nükleer kriz durumlarında hızlı ve etkili karşılık verebilecek kapasiteye sahibiz” ifadeleri kullanıldı.

Kim Jong-un: "Stratejik caydırıcılığımız hep tetikte olmalı"

Tatbikat sırasında açıklamalarda bulunan Kim Jong-un, nükleer kapasitenin önemine dikkat çekerek, “Nükleer gücümüz her an harekete geçebilecek hazırlık düzeyinde olmalı. Uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli vurucu kabiliyetlerimizi artırmak, stratejik önceliğimizdir” dedi.

Topçu birliklerinin ateş gücünün artırılmasını da “ulusal güvenlik için kilit unsur” olarak tanımlayan Kim, orduya taktik nükleer silah sistemlerinin geliştirilmesi ve operasyonel esnekliğin artırılması yönünde yeni direktifler verdi.

Batı: Füzeler Rusya’ya gönderiliyor iddiası

Hwasong-11 olarak da bilinen ve KN-23 koduyla tanımlanan balistik füzenin, Ukrayna’daki savaşta Rusya tarafından kullanıldığı iddiaları da yeniden gündeme geldi. Batılı istihbarat raporları, Kuzey Kore’nin bazı füze teknolojilerini Rusya’ya devrettiğini ve bu sistemlerin Ukrayna’da kullanıldığını öne sürüyor.

Güney Kore ve Japonya teyit etti

Tatbikatla eş zamanlı olarak Güney Kore ve Japonya da bölgede tespit edilen füze faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaştı. Japon Denizi’ne düşen füzelerin, Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına isabet ettiği ve herhangi bir zarara neden olmadığı bildirildi. Ancak Pyongyang'ın bu hamlesi, bölgede güvenlik endişelerini yeniden artırdı.

Kuzey Kore'nin nükleer silah kapasitesini geliştirme çabaları, uluslararası toplum tarafından endişeyle izlenmeye devam ederken, uzmanlar bu tür tatbikatların diplomatik tansiyonu daha da tırmandırabileceği görüşünde.