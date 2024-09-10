Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesinin 76. kuruluş yıldönümü kapsamında dün düzenlenen bir kutlama etkinliğinde üst düzey bürokrat ve askerlere hitap etti. Yaptığı konuşmada Kore Yarımadası’nı çevreleyen zorlu güvenlik ortamına dikkat çeken Kim, ABD'nin başını çektiği askeri bloğun nükleer temelli bir askeri blok karakterine bürünmesinin Kuzey Kore’yi tehdit ettiğini vurguladı. “Bu tür fiili tehditler kaçınılmaz olarak gelecekte daha çeşitli tehditleri beraberinde getirecektir” diyen Kim, “Bu gelişmeler daha önemli tedbirler almamızı ve askeri üstünlüğümüzü korumak ve arttırmak için sürekli çaba sarf etmemizi gerektirmektedir” ifadelerini kullandı. “Buradan çıkan açık sonuç, Kuzey Kore'nin nükleer gücünün mükemmelleştirilmesi gerektiğidir” diyen Kim, “Kuzey Kore, nükleer silahlı rakip devletlerden gelebilecek her türlü tehditle başa çıkabilmek adına nükleer gücünü istikrarlı bir şekilde güçlendirecek, nükleer güç de dahil olmak üzere orduyu savaşa tam olarak hazır hale getirmeye yönelik çabaları iki katına çıkaracaktır” şeklinde konuştu.



“Sorumlu bir nükleer silah devletiyiz”

Ülkesinin nükleer silah üretimini sürdürdüğünü açıkça dile getiren Kim, “Şu anda, nükleer silahların sayısını geometrik olarak arttırarak nükleer silahlı kuvvetler oluşturma politikasını mükemmel bir şekilde uyguluyoruz” dedi. Buna rağmen nükleer güçlerinin savunma amaçlı olduğunu iddia eden Kim, “Sürekli olarak ciddi bir nükleer tehdide maruz kalıyoruz. Kendimizi savunmak için edindiğimiz nükleer silahlarımız kimseye tehdit oluşturmamaktadır. Devletimiz sorumlu bir nükleer silah devletidir” ifadelerini kullandı. Kim, Kuzey Kore ordusunun görevinin savaş kabiliyetini sürekli olarak güçlendirmek ve ülkesinin çıkarlarını korumak olduğunu da sözlerine ekledi.