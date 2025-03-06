Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler

Milli Savunma Bakanlığı, son dönemdeki bazı önemli gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı. Haftalık bilgilendirme toplantısında konuşan Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadele operasyonlarının başarıyla devam ettiğini ve son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Aktürk, 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 478'e ulaştığını vurguladı. Ayrıca, yasa dışı geçişlere karşı yapılan güvenlik önlemleri kapsamında 99 şahsın yakalandığı ve 12 bin 534 kişinin hududu geçemeden engellendiği ifade edildi.

Suriye’ye Görevli Askeri Ataşe Ataması

Tuğamiral Aktürk, Suriye'ye görevlendirilen askeri ataşenin 2 Mart'ta göreve başladığını duyurdu. TSK’nın uluslararası ilişkiler kapsamında dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

İsrail’in Gazze’ye Yardım Engellemesi ve Ortadoğu’daki Barış Mesajı

Aktürk, İsrail’in Gazze'ye insani yardımları engellemesinin uluslararası hukuk ihlali olduğunu ifade etti ve Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaşımının sağlanması gerektiğini vurguladı. Kalıcı barışın yalnızca Filistinlilerin uğradığı adaletsizliğin sona erdiği bir iki devletli çözümle mümkün olacağına dikkat çekti.

Türk Uçakları Red Flag Tatbikatı’nda

Türk Silahlı Kuvvetleri, 10-21 Mart tarihlerinde ABD’de gerçekleştirilecek Red Flag-2025 Karma Hava Harekâtı Tatbikatı'na katılacak. Türk F-16’ları ve personeli ABD'ye intikal etti. Bu tatbikata Türkiye sekizinci kez katılacak.

Kuvvet Komutanlarına Manevi Tazminat Davası

Bakanlık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları sonrasında Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri Komutanları ile Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in manevi tazminat davası açtığını duyurdu. Açıklamada, kuvvet komutanlarını hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğu ifade edilerek, tüm yasal hakların kullanılacağı belirtildi.

Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı'nın Emekliliği

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'nun, 28 Şubat’ta emeklilik dilekçesini sunduğu ve talebinin uygun görülerek onaylandığı açıklandı. Bakanlık, basında yer alan görevlendirme haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Suriye’de Yeni Üsler ve F-16'ların Şam Uçuşu İddialarına Yalanlama

Son olarak, Suriye'de Türkiye'nin yeni üsler kuracağı ve Türk F-16'larının Şam üzerinde uçuş yaptığına dair haberlerin doğru olmadığı belirtildi. Bakanlık, bu tür haberlerin algı oluşturma amacı taşıdığına dikkat çekerek, Suriye’de kalıcı güvenlik ve istikrar sağlanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamaları, Türkiye’nin bölgesel güvenlik politikalarını ve askeri stratejilerini gözler önüne seriyor.