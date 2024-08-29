Altı yıl üst üste Türkiye’nin En İyi İşvereni ödülüne layık görülen Kuveyt Türk, insan kaynakları alanındaki yenilikçi ve etkili uygulamalarıyla uluslararası alanda ödüller almaya devam ediyor. Kuveyt Türk, dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Brandon Hall Group’un düzenlediği insan kaynakları alanında en prestijli iş ödüllerinden biri kabul edilen HCM Excellence Awards’ta 6 altın ödüle birden layık görüldü.

Brandan Hall Group HCM Excellence Awads 2024 ödülleri kapsamında Kuveyt Türk, “Stajyerlerin En İyi Şekilde Seçilmesi ve İşe Alınması”, “En İyi Yetenek Kazanımı Süreci”, “En İyi Kurumsal Kültür Dönüşümü”, “En İyi Yan Haklar, Sağlık ve Refah Programı”, “Harmanlanmış Öğrenme Programının En İyi Kullanımı” ve “En İyi Kurumsal Eğitim Üniversitesi” kategorilerinde altın ödüllerinin sahibi oldu.

“Her zaman ‘Önce İnsan, Önce Çalışan’ anlayışıyla hareket ediyoruz”

Kuveyt Türk Strateji ve İK’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Brandol Hall Group’un HCM Excellence Awards ödüllerini kazanmış olmaktan dolayı çalışanlarımız adına büyük mutluluk duyuyoruz. Her zaman ‘önce insan - önce çalışan’ anlayışıyla hareket eden bir katılım finans kuruluşu olduk. Bilimin ve teknolojinin sağladığı tüm imkânları değerlendirerek çalışanlarımızı eğitim, gelişim ve kariyer noktasında yoğun şekilde destekliyoruz. Aynı zamanda iş yerinde sağlıklı olmaya ve iyi hissetmeye yönelik programlar uyguluyoruz. Eğitim ve insan kaynakları alanındaki çalışmalarımızın uluslararası ödüllerle takdir edilmesi doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedir. Yenilikçi ve özgün insan kaynakları uygulamaları geliştirmeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.