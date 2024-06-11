Kuşadası'nın dinlenmek ve eğlenmek isteyenlere çeşitli seçenekler sunduğunu vurgulayan Akdoğan, ilçenin doğal ve kültürel güzellikleri, çarşıları, restoranları ve eğlence hayatıyla misafirleri ağırlamaya hazır olduğunu söyledi. Kruvaziyer turizminde de lider olan Kuşadası'nda gemi rezervasyonlarının çok iyi gittiğini ve limanda rekor sayılara ulaşmayı hedeflediklerini ekledi.



"Bayramda ve tüm sezon boyunca tatilcilerimizi Kuşadası’na bekliyoruz" diyen Akdoğan, herkesin sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesi temennilerinde bulundu.