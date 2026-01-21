Yüz ile bin Bitcoin arasında varlık bulunduran cüzdanların son dönemde yaptığı alımlar, özellikle ABD merkezli kurumsal yatırımcıların Bitcoin biriktirmeyi sürdürdüğüne işaret ediyor. CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju, yaptığı değerlendirmede “Bitcoin’e yönelik kurumsal talep güçlü kalmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ju’ya göre, son bir yılda bu cüzdan grubuna — spot Bitcoin ETF’leri de dahil olmak üzere — toplam 577 bin Bitcoin eklendi. Ju, borsalar ve madenciler hariç tutulduğunda bu verilerin kurumsal talep için önemli bir gösterge sunduğunu belirtti.

CryptoQuant verilerine göre söz konusu artış, ilk spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürüldüğü dönemi kapsayan son 24 ayda yaklaşık yüzde 33 seviyesinde gerçekleşti. ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri, Bitcoin fiyatındaki sınırlı yükselişe rağmen yıl başından bu yana toplam 1,2 milyar dolarlık net giriş gördü.

Siyasi ekonomist Crypto Seth ise kurumsal ilginin henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayarak, “Kurumsal aktörler Bitcoin ve Ethereum’a yatırım yapmaya daha yeni başladı. 2030–2040 dönemini çoğu insan hayal bile edemez” değerlendirmesinde bulundu.

Kripto hazinelerinde hızlı büyüme

Kurumsal alımların bir bölümünün dijital varlık hazinelerinden kaynaklandığı belirtiliyor. Michael Saylor’ın öncülük ettiği kripto dijital varlık hazineleri (DAT), temmuz ayından bu yana yaklaşık 260 bin Bitcoin topladı. Bu miktarın güncel piyasa değerinin yaklaşık 24 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Glassnode verilerine göre bu gelişme, son altı ayda yüzde 30’luk bir artışa karşılık geliyor ve madencilerin ürettiği Bitcoin miktarını geride bırakıyor. Bu kuruluşların toplam Bitcoin varlığı 1,1 milyon adedin üzerine çıkmış durumda.

Bireysel yatırımcıda korku geri döndü

Kurumsal alımlar devam ederken, bireysel yatırımcılar son aylarda daha temkinli bir görünüm sergiliyor. Bireysel piyasa duyarlılığını ölçen Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, salı günü 32 puana gerileyerek yeniden “korku” bölgesine geçti. Endeks, geçen hafta kısa süreliğine “açgözlülük” seviyesine yükselmişti.

Bu değişimde, ABD ile Avrupa arasındaki ticaret gerilimlerinin artması ve piyasalardaki belirsizlik etkili oldu. Bitcoin fiyatı da bu gelişmelerin ardından geçen hafta gördüğü 97 bin dolarlık zirveden gerileyerek 92 bin doların altına düştü.