Panelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic konuşmacı olarak yer alırken, iş dünyasını Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir temsil etti.

19-23 Ocak tarihleri arasında İsviçre’nin Davos kasabasında “Diyalog Ruhu” temasıyla gerçekleştirilen WEF kapsamında yapılan panelde, Türkiye’yi de kapsayan Avrasya coğrafyasının gelecek vizyonu ele alındı. Katılımcılar, Avrasya’nın küresel sanayi, enerji ve tedarik zincirleri açısından stratejik bir üretim ve hammadde merkezi haline geleceği görüşünde birleşti.

“Yatırımlar barış ikliminde hayat bulur”

Panelde iş dünyasının değerlendirmelerini paylaşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Türkiye’nin Doğu-Batı hattındaki stratejik konumu ve Orta Asya ülkeleriyle ilişkileri sayesinde bölgede kilit bir rol üstlendiğini söyledi. Özdemir, “Yatırımlar ancak barış ve uzun vadeli istikrarın tesis edildiği bir güven ikliminde hayat bulabilir. Davos’ta bölge liderlerinin sergilediği kararlılık, yatırımcılar için somut bir davettir” dedi.

Orta Koridor gibi projelerin yalnızca ulaşım hatlarından ibaret olmadığını vurgulayan Özdemir, dijital ağlar, enerji hatları, lojistik merkezleri ve yeni yaşam alanlarını kapsayan geniş bir ekosisteme işaret etti. “Ortak çıkarların buluştuğu güçlü bir ekonomik yapı, barışı kalıcı kılar. İş dünyası olarak barışı yalnızca yatırımlarımız için bir zemin değil, aynı zamanda inşa edilmesi gereken bir sorumluluk olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecindeki kolaylaştırıcı rolünün Orta Koridor’un potansiyeline ulaşması açısından kritik olduğunu belirten Özdemir, “Sınırların açıldığı, ticaretin dijitalleştiği ve verinin maldan daha hızlı hareket ettiği bir sistem kurulduğunda Avrasya küresel ekonominin merkezine oturacaktır” diye konuştu.

Liderlerden barış ve entegrasyon mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yönünde atılan adımların somut sonuçlar üretmeye başladığını belirterek, Washington’da varılan mutabakatın Güney Kafkasya’nın istikrarı ve ekonomik entegrasyonu için tarihi bir eşik olduğunu söyledi. Ulaşım ve bağlantı hatlarının açılmasının bölgesel iş birliğini güçlendireceğini kaydetti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ise iki ülkenin barış ve iş birliğine odaklanan yeni bir sürece girmesini “olağanüstü” olarak nitelendirdi. Haçaturyan, Türkiye ile sınırların yeniden açılmasının da bölge için karşılıklı fayda sağlayacağını ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Avrasya’nın ekonomik kimliğinin kalıcı siyasi istikrarla anlam kazanacağını vurgulayarak, barışın yabancı yatırımları çekmek ve Orta Koridor’u işler kılmak için temel bir unsur olduğunu dile getirdi.