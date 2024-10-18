Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılı Eylül ayı kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2024’ün ilk 9 ayında, 2023’ün ilk 9 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 13,5 azaldı.

2024’ün ilk 9 ayında, 2023’ün ilk 9 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 23,1 artmış olup, kapanan kooperatif sayısı yüzde 0,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 34,8 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalış oldu

Eylül 2024’te, Eylül 2023’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 15,7 azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,6 arttı.

Eylül 2024’te, kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısı yüzde 32,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 18,2 azalış oldu.

Eylül 2024’te kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 10,5 artış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 10,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37,4 kurulan kooperatif sayısı yüzde 18,1 oranında arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 19,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 6,6 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,2 azalış gerçekleşti.

Eylül 2024’te Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi

2024 yılı Eylül ayında kurulan toplam 10 bin 491 şirket ve kooperatifin yüzde 86,5’i limited şirket, yüzde 11,1’i anonim şirket, yüzde 2,4’ü ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,9’u İstanbul, yüzde 10,8’i Ankara, yüzde 5,8’i İzmir’de kuruldu. Bu ay Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Eylül 2024’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 76,2 oranında arttı

2024 yılında toplam 83 bin 945 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 72 bin 529 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 65,9’unu, 9 bin 366 anonim şirket ise yüzde 34,1’ini oluşturdu. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre yüzde 76,2 oranında arttı.

Eylül 2024’te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 485’i ticaret, bin 481’i inşaat ve bin 273’ü imalat sektöründe kuruldu. Eylül 2024’te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 658’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 530’u inşaat, 113’ü imalat sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 792’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 274’ü imalat, 243’ü inşaat sektöründe.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 442’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 187’si inşaat, 125’i imalat sektöründe.

