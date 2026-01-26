TBMM Başkanı Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin son derece güçlü olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, İspanya’nın Gazze konusunda sergilediği tutumu “takdire şayan” olarak nitelendirdi. Kurtulmuş, uzun bir aranın ardından İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı’nın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin tarihi bir eşik olduğunu belirterek, parlamenter diplomasinin iki ülke ilişkilerinin daha da güçlenmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Socias ise Türkiye ile uluslararası konularda ortak stratejilere sahip olduklarını ifade ederek, Filistin’de barışın tesis edilmesini, saldırıların sona ermesini ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini dile getirdi.

Basın toplantısında “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, hazırlanan raporda sona gelindiğini ve önümüzdeki günlerde komisyon üyelerinin görüşlerinin alınmasının ardından TBMM’ye sunulacağını açıkladı.

Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, ülkede tüm silahlı unsurların tasfiye edilmesi ve kapsayıcı bir siyasi sürecin başlatılması gerektiğini vurgulayarak, yeni anayasa sürecinin Suriye’nin geleceği açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

Gazze’de ilan edilen ateşkese rağmen İsrail’in saldırılarını sürdürdüğünü ve insani yardımların girişini engellediğini belirten Kurtulmuş, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Kurtulmuş, “Gazze’de yeni bir dönemin başlamasını ümitle ama aynı zamanda temkinli bir şekilde karşılıyoruz. Uluslararası camia rehavete kapılmamalı, soykırımcı İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmalıdır” dedi.

Refah Sınır Kapısı’nın bir an önce açılması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye’nin başından beri barıştan yana olduğunu, Gazze halkının yeniden ayağa kalkması için her türlü iş birliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.