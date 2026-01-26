İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Bayramov ve Saar, ikili ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrasında bakanlar, ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında İsrail ve Filistin konusuna değinen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin sürdürülebilir olması isteğimizi İsrail tarafına ilettik. Biz bu sorunların uluslararası hukukun norm ve ilkeleri temelinde, müzakereler ve diplomatik yollarla barışçıl bir şekilde çözülmesinden yanayız" dedi. İsrail-Azerbaycan ilişkilerinin her geçen yıl olumlu yönde geliştiğini belirten Bayramov, "İki devlet arasındaki ilişki stratejik niteliktedir. Bu bağlamda, düzenli siyasi istişareler, stratejik diyaloglar ve parlamentolar arası dostluk grupları önemlidir. İki ülke arasındaki ilişkiler bağlamında, İsrail tarafıyla ekonomik ilişkilerin gelişimi, mevcut durum, projeler ve yeni fırsatlar hakkında detaylı görüşmeler yapıldı" diye konuştu.



"124 İsrail şirketi Azerbaycan'da aktif olarak çalışmalar ve projeler yürütmekte"

Azerbaycan-İsrail ekonomik hükümetlerarası komisyonun son toplantısının geçen yıl İsrail'de gerçekleştirildiğini hatırlatan Bayramov, "124 İsrail şirketi Azerbaycan'da aktif olarak çalışmalar ve projeler yürütmekte. Geleneksel olarak, enerji sektörü iş birliğinin en önemli ve öncelikli alanlarından biridir. 2025 yılında ilişkiler ilk kez enerji kaynaklarının ötesine geçti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), İsrail'in Akdeniz kıyısında uygulanan doğalgaz projesinde ilk kez yüzde 10 hisse aldı. Ulaşım, tarım ve yüksek teknolojiler özellikle önemli alanlar olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda, İsrailli işadamlarının Azerbaycan'daki beklentileri ve fırsatları ile Orta Asya pazarına ortak erişim konusunda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.



"Aliyev'in akıllı politikası olmasaydı, bölgede barış olmazdı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğuyla Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde Azerbaycan'ın kaydettiği ilerlemeden dolayı tebriklerini ifade eden İsrail Dışişleri Bakanı Saar, "Elde edilen sonuçların Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başarılı iç ve dış politikası sayesinde mümkün oldu. Aliyev'in akıllı politikası olmasaydı, bölgede barış olmazdı. Azerbaycan'ın kalkınma ve refahı gözle görülür bir seviyede ortada. Özellikle Azerbaycan'daki Yahudi topluluğu istikrar ve güvenlik şartlarında yaşıyor. İsrail halkı bu desteği büyük ölçüde takdir ediyor" ifadelerini kullandı.

İran vatandaşlarının toplu katliamını gösteren fotoğrafların dolaşımda olduğunu belirten Saar, "İran'daki mevcut rejim kendi halkını öldürüyor. Başka ülkelere karşı nasıl davranmalarını bekleyebiliriz ki? İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin verilmemeli" diye konuştu.