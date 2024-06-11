Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle çiftçiler, arpa hasadına erken başladı. Normal şartlarda haziran ayının sonunda başlanılan arpa hasadı, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bu yıl 2 hafta önceden başladı. Yağışların yetersizliği ve kuraklık nedeniyle çiftçiler verim endişesi yaşıyor.

Hasat mevsiminin erken başlamasıyla Yerköy ilçesinde biçerdöverlerin de mesaileri başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya gelen biçerdöverler, il ekonomisinde önemli yere sahip olan arpayı hasat ediyor. Geçen yıl dönümü 100 liraya hasat edilen arpa, bu yıl 130 liraya hasat ediliyor.

Yerköy'de uzun yıllar biçerdöver işiyle uğraştığını belirten Fatih Biçer, bu yıl arpa hasadına kuraklık nedeniyle 2 hafta önce başladıklarını söyledi. Biçer, “Bu yıl hava sıcak olduğu için arpa hasadı 15 gün erken başladı. Bazı bölgelerimizde son günlerde etkili olan dolu yağışı arpaya zarar verdi” dedi.