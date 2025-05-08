TÜFE ve Yİ-ÜFE verileriyle yapılan değerlendirmede, külçe altın Nisan ayında Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 8,80, TÜFE’ye göre ise yüzde 8,54 oranında reel getiri sağladı. Bu oranlarla altın, tüm yatırım araçlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu.

Yİ-ÜFE’ye göre euro yüzde 4,07, brüt mevduat faizi ise yüzde 0,44 oranında reel kazanç sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,03, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 7,39 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,93 oranında reel kayıp yaşattı. TÜFE bazında ise euro yüzde 3,83, mevduat faizi yüzde 0,20 oranında reel getiri sunarken; dolar yüzde 0,26, DİBS yüzde 7,60 ve BIST 100 yüzde 10,14 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Orta ve uzun vadede de altın önde

Üç aylık veriler ışığında külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 20,83, TÜFE’ye göre ise yüzde 19,69 oranında reel getiriyle en kârlı yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, her iki enflasyon türüne göre de en fazla kaybettiren yatırım aracı konumunda yer aldı.

Altı aylık periyotta da tablo değişmedi. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,36 reel getiriyle liderliğini sürdürürken; BIST 100 endeksi sırasıyla yüzde 5,90 ve yüzde 10,51 oranlarında zarar ettirdi.

Yıllık bazda altın güvenli liman oldu

Yıllık bazda yapılan değerlendirmede külçe altın, yatırımcısına Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,55 oranında reel getiri sunarak güvenli liman olma özelliğini perçinledi.

Öte yandan, mevduat faizi yıllık bazda Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 16,26, TÜFE’ye göre ise sadece yüzde 3,31 oranında reel kazanç sağladı. Euro ise sadece Yİ-ÜFE bazında yüzde 0,90 oranında pozitif getiri sundu. DİBS, dolar ve BIST 100 endeksi ise her iki enflasyon göstergesine göre de yatırımcısına kaybettirdi.