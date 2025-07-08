Vali Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu işletmeye yönelik çok yönlü denetimlerin başladığını belirtti. Açıklamasında, “Kuzguncuk’taki bir restoranda kabul edilemez ifadelerin yer aldığı ürünlerin kullanıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine, söz konusu iş yeri hakkında denetim ve inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Vali Gül, kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin hiçbir şekilde tolere edilemeyeceğini vurgulayarak, “Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin, meze niyetine sunulması ve magazin malzemesi gibi paylaşılması asla kabul edilemez. Bu tür söylemlerle mücadele yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur” açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; Üsküdar Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan çok sayıda denetim birimi, ilgili iş yerinde kapsamlı bir inceleme başlattı.

Olay, sosyal medyada geniş yankı bulurken, çok sayıda vatandaş hem işletmeye hem de bu tür ifadelerin kullanılmasına tepki gösterdi. İnsan onurunu hedef alan ve toplumsal değerlerle bağdaşmayan bu tür uygulamalara karşı kamu kurumlarının hızlı müdahalesi ise takdir topladı.