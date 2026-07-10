Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü ülkelere satılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Peskov, konunun son derece hassas olduğunu belirterek Ankara ile temasların sürdüğünü söyledi.

Kremlin'den S-400 iddialarına ilişkin açıklama

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin envanterindeki S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye satılacağı yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmede bulundu. Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya ile Türkiye arasında bu konuda görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Peskov, "Bu son derece hassas bir konu. Bu konuda Türk tarafıyla temas halindeyiz ve temaslarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

S-400'ler yeniden gündemde

S-400 hava savunma sistemleri, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti sonrasında yeniden uluslararası gündemin öne çıkan başlıklarından biri olmuştu. Bazı uluslararası basın organlarında Türkiye'nin S-400 sistemlerini üçüncü bir ülkeye devredebileceği yönünde iddialar yer almıştı.

Kremlin'in açıklaması, söz konusu iddiaların ardından Rusya'nın konuya ilişkin ilk resmi değerlendirmelerinden biri olarak dikkat çekti.

Türkiye, S-400'leri 2017'de satın almıştı

Türkiye, 2017 yılında Rusya ile yaklaşık 2,5 milyar dolarlık anlaşma kapsamında 4 adet S-400 hava savunma sistemi satın aldı. Teslimat sürecinin tamamlandığı Ekim 2019'da Rus savunma sanayi şirketi Rosoboronexport tarafından açıklanmıştı.

S-400 tedariki nedeniyle Türkiye, ABD'nin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programından çıkarılmış ve iki ülke arasında savunma alanındaki ilişkilerde önemli bir kriz yaşanmıştı.

Trump-Erdoğan görüşmesi sonrası F-35 mesajı

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik bazı savunma alanındaki kısıtlamaların kaldırılabileceğine yönelik mesajlar vermişti.

Trump, Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemlerine sahip olmasının kendisini rahatsız etmediğini belirtirken, F-35 teslimatları konusunda henüz nihai kararın verilmediğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD'den 5 adet en yeni nesil savaş uçağının teslimi konusunda söz aldıklarını açıklamıştı.