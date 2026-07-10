Fatih Karahan: "Enflasyon beklentilerindeki bozulma sınırlı kaldı"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadelede sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. JPMorgan Türkiye Forumu'nda yaptığı sunumda konuşan Karahan, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı seviyede kaldığını belirterek, fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar para politikasındaki sıkılığın korunacağını ifade etti.

Arz şokları enflasyonu yukarı taşıdı

"Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunumunda ekonomik gelişmeleri değerlendiren Karahan, son dönemde yaşanan arz yönlü şokların manşet enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu söyledi.

Buna karşın maliyet kaynaklı baskıların önümüzdeki süreçte hafiflemesinin beklendiğini dile getiren Karahan, temel enflasyondaki son yükseliş eğiliminin ise kısa vadeli görünüm açısından dikkatle takip edildiğini kaydetti.

Ekonomik aktivitede yavaşlama sinyali

TCMB Başkanı, sıkı finansal koşulların etkisiyle ekonomik aktivitede kontrollü bir yavaşlama yaşandığını belirtti. Kredi büyümesinin daha dengeli bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Karahan, ikinci çeyrekte dış ticaret açığında da daralma görüldüğünü söyledi.

Karahan ayrıca, yurt içi yerleşiklerin Türk lirasına olan talebinin güçlü seyrini koruduğunu ve Merkez Bankası rezervlerinin güçlü seviyesini sürdürdüğünü vurguladı.

Jeopolitik riskler dezenflasyonu geciktiriyor

Konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Karahan, bölgesel çatışmalar ve jeopolitik risklerin dezenflasyon sürecini geciktiren unsurlar arasında yer aldığını ifade etti. Buna rağmen uygulanan para politikasının talep, döviz kuru ve beklentiler kanalıyla enflasyondaki düşüş sürecini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruş devam edecek"

Para Politikası Kurulu'nun faiz kararlarını enflasyon görünümünü esas alarak toplantı bazında değerlendirdiğini belirten Karahan, politika faizinin gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile ana eğilim dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti.

Karahan, enflasyon görünümünün hedeflenen patikadan belirgin şekilde sapması halinde ise Merkez Bankası'nın para politikası duruşunu ilave tedbirlerle daha da sıkılaştırabileceğinin altını çizdi.

Piyasalara güven mesajı

Karahan'ın açıklamaları, TCMB'nin dezenflasyon sürecinden taviz vermeyeceği yönündeki kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını vurgulayan mesajlar, para politikasında öngörülebilirliğin korunacağı ve fiyat istikrarının temel öncelik olmaya devam edeceği yönünde piyasalara güven verdi.