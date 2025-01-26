65 Milyar TL’lik Yük

Yılmaz, Türkiye'deki kredi kartı kullanıcılarının her yıl bankalar tarafından 65 milyar TL aidat ödediğini vurguladı. "Kredi kartı artık bir yaşam kartı haline gelmiş durumda" diyen Yılmaz, yıllık kart aidatlarının, yüksek faiz oranlarının yanı sıra, tüketicileri daha da zor duruma soktuğunu söyledi.

Tüketici Talepleri Reddediliyor

Son dönemde, kredi kartı aidatlarının geri alınması talebiyle derneği arayan birçok tüketici olduğunu belirten Yılmaz, Merkez Bankası’nın yayınladığı tebliğ doğrultusunda hakem heyetlerinin bu talepleri reddettiğini ifade etti. "Tüketicilerimizin aidat iadesi talepleri için dernekten hukuki destek alarak başvurmaları en doğru çözüm olacaktır" dedi.

Kredi Kartı Ücretleri Hukuka Aykırı

Yılmaz, hareket etmeyen kredi kartlarından ücret alınmasının yasal olmadığını belirterek, bankaların kendi talepleri olmaksızın tüketicilere sunulan kartlardan ücret almasının "Tüketicinin korunması" kanununa aykırı olduğunu savundu. Ayrıca, bankaların tüketiciye ücretsiz kredi kartı hakkında bilgilendirme yapması gerektiği halde, birçok tüketicinin ücretsiz kart hakkında bilgilendirilmediğini ve aidatlı kartlardan ücret alındığını dile getirdi.

Yüksek Limitler Tüketiciyi Zorluyor

Bankaların, tüketicilere gerçek gelirlerine uygun olmayan yüksek limitler sunduğunu belirten Yılmaz, "Kredi kartı talebi üzerine, bankalar birçok tüketiciye limit artırımı yapıyor ve bu limitler, kanunla belirlenen sınırları aşabiliyor. Tüketici, buna rağmen yüksek limitler ve aidatlarla baş başa kalıyor" dedi.

Yılmaz, tüketicinin korunması gerektiğine işaret ederek, "Bankaların kart limitlerini keyfi olarak artırmalarına ve aidatları zorla alarak tüketiciyi amacına ulaşmak için zor durumda bırakmalarına son verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tüketici Korunmalı

Tüketici dernekleri, bankaların kart ücretlerini şeffaf bir şekilde sunmalarını ve sadece gerçek maliyetler üzerinden bu ücretleri almalarını talep ediyor. Ayrıca, kredi kartı limitlerinin, tüketicinin gelirine uygun şekilde belirlenmesi gerektiği ve tüketicilerin haklarının korunması için yasaların daha etkili bir şekilde uygulanması gerektiği ifade ediliyor.