Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, TÜME Vakfı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliğinde dikkat çeken bir “model çiftlik” projesi hayata geçiriliyor.

Projede 10 üniversite yer alırken, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi pilot uygulama merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Üniversitenin Rektörü Hüseyin Dalgar, gençlere yönelik teknoloji destekli çiftlikler kurulacağını ve bu süreçte maaş desteği sağlanacağını açıkladı.

Maaş + Çiftlik Sahibi Olma Fırsatı

Projeye göre sisteme dahil olan gençler:

Bekârsa 2 asgari ücret ,

, Evliyse 3 asgari ücret maaş alacak.

Belirli bir eğitim ve üretim sürecinin ardından ise kurulan çiftlikler tamamen gençlere devredilecek. Hedef, Türkiye genelinde 40 bin çiftlik kurarak 40 bin genci üretime kazandırmak.

Dalgar, sistemin temelinde eğitim ve teknoloji olduğunu vurgulayarak, gençlerin sadece çiftçi değil, aynı zamanda modern tarım uygulamalarını bilen üreticiler olarak yetiştirileceğini belirtti.

Robotlu Tarım Dönemi

Projede kurulacak model çiftliklerde:

Sağım robotları

Yem itme ve karma robotları

Gübre temizleme sistemleri

gibi ileri teknolojiler kullanılacak. Bu sayede verimlilikte ciddi artış hedefleniyor. Dalgar’a göre teknoloji kullanımıyla süt verimi yüzde 20-30 oranında artabiliyor.

Sökülebilir Çiftlik Modeli

Projede klasik beton yapılar yerine, “sera ahır” adı verilen prefabrik ve sökülebilir sistemler tercih edilecek. Böylece tarım arazileri zarar görmeyecek ve ihtiyaç halinde eski haline döndürülebilecek.

Ucuz Embriyo ile Verim Artışı

Hayvancılık tarafında ise en dikkat çeken başlıklardan biri embriyo üretimi. Şu anda yurt dışından 1.000–3.000 dolar arasında ithal edilen embriyoların, yerli üretimle yaklaşık 100 dolara mal edilmesi hedefleniyor.

Dalgar, ayrıca Türkiye’nin yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık soya ithalatına dikkat çekerek, yem maliyetlerini düşürecek alternatif çözümler üzerinde de çalışıldığını ifade etti.

İlk Uygulamalar Başladı

Projenin ilk örnekleri Burdur ve çevresindeki bazı köylerde uygulanmaya başladı. “Ben bu işi yaparım” diyen gençlerin köylerinde model çiftlikler kuruluyor ve sistem kademeli olarak genişletiliyor.

Bu yeni model, hem kırsala dönüşü hızlandırmayı hem de tarımda verimlilik sorununa kalıcı çözüm üretmeyi hedefliyor.