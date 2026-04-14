Borsa İstanbul’da Temettü Tablosu Netleşiyor: 11 Şirket Kararını Açıkladı

Temettü Dağıtmayacak Şirketler

Açıklamalara göre aşağıdaki şirketler 2025 yılı kârlarından temettü dağıtmama kararı aldı:

Hektaş Ticaret T.A.Ş.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

Orma Orman Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş.

Bu şirketler, elde ettikleri kârı dağıtmak yerine bünyede tutarak yatırım ve finansal yapılarını güçlendirmeyi tercih etti.

Temettü Dağıtacak Şirketler

Öte yandan bazı şirketler yatırımcısına nakit getiri sunma kararı aldı:

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.: Hisse başına toplam brüt 0,314 TL temettü iki taksit halinde ödenecek. Ödeme tarihleri 13 Mayıs ve 5 Ekim olarak açıklandı.

temettü iki taksit halinde ödenecek. Ödeme tarihleri ve olarak açıklandı. Alarko Holding A.Ş.: Hisse başına brüt 3,05 TL (net 2,62 TL) temettü ödemesi 4 Mayıs ’ta yapılacak.

temettü ödemesi ’ta yapılacak. Migros Ticaret A.Ş.: Hisse başına brüt 4,55 TL (net 3,87 TL) temettü ödemesi 13 Mayıs tarihinde yatırımcı hesaplarına geçecek.

Yatırımcılar Ne Beklemeli?

Açıklanan kararlar, şirketlerin nakit yönetimi ve büyüme stratejilerine dair önemli sinyaller veriyor. Temettü dağıtmayan şirketler genellikle yatırımlara ağırlık verirken, düzenli temettü ödeyen şirketler yatırımcıya doğrudan getiri sunmayı sürdürüyor.