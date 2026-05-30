Kurban Bayramı’nın son gününde gerçekleşen bu dönüş, adeta bir gövde gösterisine ve parti içi hesaplaşma arenasına dönüştü. Aynı saatlerde Özgür Özel’in Güvenpark’ta alternatif bir program düzenlemesi ise CHP’de fiili bir bölünmenin ilk somut işareti oldu.

"FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİM, AFFEDİN"

Genel Merkez önünde toplanan binlerce partiliye hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında çok sert özeleştirilerde bulunurken, kendisinden sonraki döneme yönelik zehir zemberek suçlamalar yöneltti. Kürsüden açıkça af dileyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz vatan dedikçe, kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. FETÖ ajanlarını fark edemedim, affedin. Rüşvete, talana bulaşan belediye başkanlarını partiden söküp atamadığım için sizlerden özür diliyorum. Sırtımdan hançerleyenleri göremedim."

GENEL MERKEZ BAHÇESİNDE "HARAM" ARAÇ SERGİSİ!

Kılıçdaroğlu’nun geri dönüşüyle birlikte CHP Genel Merkezi çarpıcı sahnelere ev sahipliği yaptı. Özgür Özel yönetimi döneminde satın alındığı belirtilen iki adet lüks araç, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla genel merkezin bahçesine çekildi.

Araçların üzerine "Haram parayla alınmıştır" yazılı pankartlar asılarak sergilenmesi dikkat çekti. Bu araçlardan birinin İBB davası itirafçısı Aziz İhsan Aktaş’ın parasıyla finanse edildiği, diğerinin ise partiden ihraç edilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait olduğu iddia edildi. Bahçedeki partililer ise "Ankara pavyonlarında, otel odalarında, özel yatlarda biz yoktuk, siz vardınız" yazılı dövizlerle eski yönetime tepki gösterdi.

"TEMİZ BİR KURULTAY SÖZÜ"

Konuşmasında mevcut delege yapısına ve parti iradesine gölge düştüğünü savunan Kılıçdaroğlu, en kısa sürede kurultay sandığını partililerin önüne getireceğini müjdeledi:

Arınma ve Yeniden Doğuş: "Bizim kitabımızda intikam, iftira, kin yoktur. Kitabımızda arınma var. Arınma tasfiye değil, yeniden doğuştur."

Sandık Resti: "Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağım. O sandıktan kim çıkarsa başımızın tacı olacaktır."

Çift Ajanda Tepkisi: "Hiçbir CHP'li çift ajandalı değildir. Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram para olur mu? Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum."

ANKARA’DA ÇİFTE BAYRAMLAŞMA GERGİNLİĞİ

Kılıçdaroğlu Genel Merkez binasında makam odasına geçip tüzük kitabıyla poz verirken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi ise eş zamanlı olarak Güvenpark ve Ankara İl Başkanlığı önünde toplandı. İki liderin aynı gün ve saatte farklı noktalarda tabanla buluşması, emniyet güçlerini de harekete geçirdi. Polis ekipleri olası bir gerginliği engellemek adına Özgür Özel’in program yapacağı alanların çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

CHP binasına asılan "Şimdi arınma zamanı" ve "Liyakat ve adalet" afişleri, partide köklü bir kadro operasyonunun ve yeni bir dönemin fitilinin ateşlendiğini net bir şekilde ortaya koydu.