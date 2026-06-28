Karadeniz'de 1.339 Çift Evlilik Kredisinden Yararlandı: Yaş Sınırının Artırılması Bekleniyor
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Özellikle dana kıyma, sucuk ve köfte ürünlerinde tespit edilen uygunsuzluklar dikkat çekti.
Bakanlığın açıkladığı son listede yer alan markalar ve tespit edilen uygunsuzluklar şöyle:
- Özsultan Et Dünyası – Dana kıyma
Yapılan analizlerde ürün içeriğinde kanatlı eti ve taşlık (sakatat) tespit edildi.
- Harika Sucukları – Dana sucuk
Üründe dil dokusu (sakatat) bulunduğu belirlendi.
- Bicen – Dana-kuzu köfte harcı
Analizlerde baş eti (sakatat) kullanıldığı ortaya çıktı.
- Polat Uysal – "Yüzde 100 piliç eti" beyanlı köfte ürünü
Üründe mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin ürün satın almadan önce etiket bilgilerini dikkatle incelemesi gerektiğini belirtirken, denetimlerin ülke genelinde sürdürüleceğini açıkladı. Bakanlık, mevzuata aykırı üretim yapan firmaları kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.