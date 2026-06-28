Ergenekon soruşturmaları ve yargılamalarında görev alan bazı yargı mensupları hakkında yürütülen disiplin incelemeleri sonuçlandırılırken, kararda yargılama sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. İncelemelerde, davalarda hukuki deliller yerine sonradan müdahale edildiği belirtilen dijital veriler, tartışmalı gizli tanık ifadeleri ve çeşitli usulsüzlük iddialarının süreçte etkili olduğu vurgulandı.

HSK değerlendirmesinde, sanıkların masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkının ihlal edildiği, savunma süreçlerinde çeşitli kısıtlamaların yaşandığı ve kamuoyunun medya üzerinden yönlendirildiğine ilişkin tespitlerin bulunduğu ifade edildi.

Kurul tarafından yürütülen incelemelerde, toplam 87 dosya kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bu kapsamda 240 iddianın yer aldığı 30 soruşturma dosyası ile Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı verdiği dosyaları da içeren 57 rücu dosyası ele alındı.

İnceleme sonucunda daha önce farklı soruşturmalar nedeniyle meslekten uzaklaştırılmış 62 eski hakim ve savcı hakkında, ilgili yasa maddesi kapsamında yeniden ihraç kararı verildi.

Kararın en dikkat çeken başlıklarından biri ise mağdurlara ödenen tazminatların geri tahsil edilmesine yönelik süreç oldu. Buna göre devletin ödediği tazminatların, Ergenekon sürecinde görev aldığı belirtilen ve meslekten çıkarılan eski yargı mensuplarından rücu yoluyla geri alınması planlanıyor.