Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle buluşmaları kapsamında Alemdar Mahallesi'nde düzenlenen kahvaltı programında vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda mahalle sakinleriyle aynı sofrayı paylaşan Başkan Aydın, vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini yerinde dinleyerek çözüm odaklı belediyecilik anlayışını bir kez daha sergiledi.

Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Mahalle sakinleriyle uzun süre sohbet eden Başkan Erkan Aydın, Osmangazi'nin her noktasında vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya önem verdiklerini belirtti. Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmenin en doğru yöntem olduğunu ifade eden Aydın, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Programda söz alan vatandaşlar da mahalleye ilişkin görüş ve önerilerini Başkan Aydın'a iletti. Gelen istek ve talepleri tek tek not aldıran Başkan Erkan Aydın, imkanlar dahilinde sorunların en kısa çözüleceğinin sözünü verdi.

'Mahalle buluşmalarına değer veriyoruz'

Yaklaşık 40 mahallede gerçekleştirdikleri mahalle buluşmaları aracılığıyla vatandaşlarla güçlü bir iletişim bağı kurduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Muhtarlarımızı bir iki gün önceden arıyoruz. Hem bizim hem de muhtarımızın programı uygunsa mahallemize gelip sizleri yerinde dinliyor, yapılan çalışmaları görüyor, eksikleri tespit ediyor ve yapılması gerekenlerle ilgili talepleri alıyoruz. Bugün de bu sebeple buradayız. Makamda oturup mahalleye gelmeden, sokakları gezmeden yapılanları ya da eksikleri görme imkanımız olmuyor. O yüzden vatandaşlarımızın bize birebir söylediklerini önemsiyoruz. Muhtarımızın ilettiği birkaç sokağın asfaltı, cami derneğinin çay ocağı, sağlık ocağının boya badana işi gibi konular zaten müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımızla görüşülüyor. Biz de bunları yerinde görerek hem denetleme hem de yapılanların yapılıp yapılmadığını takip etme fırsatı buluyoruz. Bu yüzden mahalle buluşmalarına değer veriyoruz. Bir kez daha buraya geldiğiniz, birlikte olduğumuz için, vakit ayırdığınız için değerli muhtarlarımıza ve diğer katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum.'

'Planlanan hizmetler mahallemize kazandırılacaktır'

Kendilerine vakit ayırdığı için Başkan Erkan Aydın'a yürekten teşekkür ederek sözlerine başlayan Alemdar Mahallesi Muhtarı İlyas Tırmık ise, 'Mahallemizde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili gerekli görüşmeleri kendileriyle gerçekleştirdik. Yaklaşık iki buçuk yıldır bu konuların takibini sürdürüyoruz. İnşallah herhangi bir aksilik olmazsa planlanan hizmetler mahallemize kazandırılacaktır. Bu vesileyle Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a bir kez daha teşekkür ediyor, katılım sağlayan tüm mahalle sakinlerimize afiyet diliyorum' diye konuştu. Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarının öne çıktığı buluşma, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.