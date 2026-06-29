Valilik, söz konusu organizasyonun ilde gerçekleştirilmeyeceğini belirterek, iptal edilen seferin münferit bir organizasyon olduğunu ve Kuşadası Limanı'na düzenlenen diğer kruvaziyer seferleriyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen organizasyonun, "toplumun yapısı ve ahlaki değerleriyle örtüşmeyen davranışlarıyla bilinen gruplarca kiralanan bir kruvaziyer gemisi" kapsamında planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "7 Temmuz 2026 tarihinde Aydın Kuşadası Limanı'na planlanmış olduğu ve toplumumuzun çeşitli kesimlerinde büyük rahatsızlığa yol açan organizasyon iptal edilmiştir. Söz konusu grubun belirtilen tarzda bir organizasyonla ilimize gelmesi kesinlikle söz konusu değildir." denildi.

Diğer kruvaziyer seferlerini etkilemeyecek

Valilik, iptal edilen organizasyonun yalnızca tek bir sefere ilişkin olduğunu belirterek, Kuşadası Limanı'na gerçekleştirilen diğer kruvaziyer seferlerinin bu karardan etkilenmeyeceğinin altını çizdi.

Açıklamada, "İptal edilen bahse konu sefer münferit bir organizasyondan ibarettir ve ilimiz limanına düzenlenen diğer seferlerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Turizm faaliyetleri yoğun şekilde sürüyor"

Valilik açıklamasında ayrıca Aydın'ın turizm faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtilerek, Kuşadası'nın kruvaziyer turizminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin yerli ve yabancı turistlere tanıtılmaya devam edildiği belirtilirken, kruvaziyer turizmi kapsamında gerçekleştirilen ziyaret ve faaliyetlerin, il sakinleri ile turizm işletmelerinin uzun yıllardır alışık olduğu şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.