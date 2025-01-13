Yeni Ücretler Açıklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü : Otomobiller için tek yön geçiş ücreti 33 TL'den 47 TL'ye çıkarıldı.

: Otomobiller için tek yön geçiş ücreti 33 TL'den çıkarıldı. Osmangazi Köprüsü : En düşük geçiş ücreti 555 TL'den 795 TL'ye yükseltildi.

: En düşük geçiş ücreti 555 TL'den yükseltildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü : En düşük geçiş ücreti 70 TL'den 80 TL'ye çıkarıldı.

: En düşük geçiş ücreti 70 TL'den çıkarıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü: Geçiş ücreti 585 TL'den 795 TL'ye yükseldi.

Artış Tepkileri de Beraberinde Getirdi

Geçiş ücretlerindeki artış, özellikle köprü ve otoyolları sık kullanan sürücülerden tepki topladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise, yapılan düzenlemenin ekonomik koşullar ve işletme maliyetlerindeki artış doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Yolculuk planlaması yapan sürücülerin, yeni ücret tarifelerine dikkat etmeleri önemle hatırlatıldı.