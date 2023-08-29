Kulu ilçesi ve çevresinde hissedilen depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediği öğrenildi. Vatandaşlar ise sarsıntıyı hissettiklerini belirtti.



Konya Valiliğinden açıklama

Konya Valiliğinden depremle ilgili yapılan açıklama ise, “İlimiz Kulu ilçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun.” ifadelerine yer verildi.

Bakan Yerlikaya: “An itibari ile olumsuz bir durum yoktur”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir” dedi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’nın Kulu ilçesinde sabah saat 07.58’de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada, “Konya İli Kulu ilçesinde saat 07.58’de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.