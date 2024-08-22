ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konkordato sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konkordato ilan etmek için başvuruda bulunan şirket sayısındaki artışın ticari hayatta tedirginlik oluşturduğunu söyleyen Baran, 2023 yılında konkordato başvurusu yapan bin 516 şirketten 519’unun geçici mühlet kararı, 353’ünün de kesin mühlet kararı aldığının ifade edildiğini hatırlattı. Baran, ocak-temmuz döneminde rakamların geçen yılın tamamının üzerine çıktığını ve bin 554 şirketin konkordato başvurusunda bulunduğunu, 788’inin geçici mühlet, 311’inin de kesin mühlet kararı aldığını ifade etti.



“Firmanın konkordato başvurusu kabul edildiğinde firma adeta bir koruma çemberine alınıyor”

Nakit akışı bozulan ve taahhütlerini yerine getiremeyen şirketlerin konkordatoya başvurduğunu söyleyen Baran, “Firmanın konkordato başvurusu kabul edildiğinde firma adeta bir koruma çemberine alınıyor. Mahkemenin belirlediği zaman içerisinde alacaklılar haciz işlemi yapamıyor, bankalar kredi borçlarını tahsil edemiyor ve ipotekler satışa çıkartılamıyor. Prosedür işletiliyor, alacaklılarla toplantılar düzenlenip, alacak tutarında indirim yapılıp, kalan tutar üzerinde de ödeme planı hazırlanıyor” şeklinde konuştu.



“Yerine getirilmeyen her ticari sorumluluk, ticari hayatın düzenini bozuyor”

İş dünyasında ‘ya ticaret yaptığım şirket konkordato ilan ederse’ tedirginliği yaşandığını kaydeden Baran, “Son dönemde uluslararası alanda başarılı projelere imza atan, borsada işlem gören şirketlerin bile konkordato ilan etmesi üyelerimiz arasında tedirginlik oluşturuyor. Ticari hayat irili ufaklı şirketleriyle bir bütün ve birbirlerine zincir halkalarıyla bağlı. Bu halkadan biri konkordato ilan edip ödemelerini uzun vadeye yaydığında, ondan alacağı olan diğer şirketler ve onların da borçlu olduğu diğer şirketlerin nakit dengesi bozuluyor. Örneğin konkordato ilan eden büyük işletme için küçük denilebilecek bir meblağ, küçük işletmeler için iflas sebebi bile olabiliyor. Yerine getirilmeyen her ticari sorumluluk, ticari hayatın düzenini bozuyor” diye konuştu.



“Bir firma konkordato ilan ettiğinde alacaklılar fondan tahsilatını yapabilir”

Ticari hayatın sürdürülebilirliği ve güven ortamının korunması adına konkordato sisteminin yenilenmesi gerektiğini dile getiren Baran, konkordato fonu oluşturularak, konkordato ilan eden şirketlerin diğer şirketlerin de iflasına neden olmasının önüne geçilebileceğini vurguladı. Konuya ilişkin çözüm önerisinde de bulunan Baran, “Bir firma konkordato ilan ettiğinde alacaklılar fondan tahsilatını yapabilir ve konkordato ilan eden firma da daha sonra borçlarını bu fona ödeyerek süreci tamamlayabilir” dedi.

Sistemin mevcut haliyle devam etmesi durumunda konkordato mağdurlarının ortaya çıkacağını dile getiren Baran, konunun TBMM açıldığında gündeme alınması gerektiğini sözlerine ekledi.