Kurumun açıklamasına göre, şirketin bilgi sistemlerine yetkisiz erişim sağlandı ve bu durum hem müşterilere hem de çalışanlara ait kişisel verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesine yol açtı.

Yetkisiz erişim tespit edildi, inceleme başlatıldı

KVKK tarafından yapılan bilgilendirmede, olayın tespit edilmesinin ardından resmi inceleme sürecinin başlatıldığı belirtildi. İhlalden etkilenen kişilerin bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çekilirken, sızdırılan verilerin kapsamının netleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamaya göre, yaklaşık 150 bin müşteriye ait ad-soyad, adres, telefon numarası ve sipariş geçmişi gibi kişisel bilgiler izinsiz şekilde erişime açıldı. Kurum, bu tür verilerin korunması için şirketlerin gerekli idari ve teknik önlemleri almakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Çalışanlara ait hassas bilgiler de etkilendi

ekonomim.com'da yer alan habere göre Veri ihlalinin yalnızca müşterilerle sınırlı kalmadığı, yaklaşık 13 bin çalışana ait kimlik bilgileri, iletişim detayları ve özlük dosyalarında yer alan verilerin de sızdırıldığı bildirildi. KVKK, olayla ilgili hukuki ve idari değerlendirmelerin devam ettiğini ve sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.