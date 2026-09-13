Kocaeli'de, içerisinde FIBA onaylı 3 bin 500 kişilik basketbol sahası ve 9 farklı antrenman salonu barındıran 9 bin metrekarelik Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi kapılarını açtı. Toplam 300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen ve ilçenin spor altyapısına vizyon katması hedeflenen tesiste her yaştan vatandaş spor yapma imkanı bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çayırova Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen, 9 bin metrekare kapalı alana sahip tesis, sporcuların ve vatandaşların kullanımına sunuldu. FIBA onaylı ve uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmaya uygun 3 bin 500 kişilik tribün kapasitesine sahip basketbol sahası bulunan komplekste, 9 farklı antrenman salonu da yer alıyor. Modern mimarisi ve teknolojik altyapısıyla tesisin ilçedeki spor altyapısına önemli bir katkı sunması hedefleniyor.

Halis Yunus Ersöz: 'Tesisi boş bırakmayın, sahip çıkın'

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, ülkenin spor altyapısını geliştirmek amacıyla yerel yönetimlere verdikleri desteğe dikkati çekti. Ersöz, 'Tesisi boş bırakmıyorsunuz, tesise sahip çıkıyorsunuz. Bu gerçekten kıymetli. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çok sayıda tesisi destekliyoruz. Çok sayıda belediyeye destek veriyoruz ve ülkemizin spor altyapısının gelişmesi için önemli katkılar sağlıyoruz' dedi.

Amaçlarının her yaştan insanın spor yaptığı bir Türkiye hedefine ulaşmak olduğunu belirten Ersöz, 'Bu amaçla yaptığımız tesislerin tamamı bugün Avrupa'nın herhangi bir şehrinde yok. Emin olun spor altyapımız sizlere en iyi hizmet etmek amacıyla sürekli destekleniyor ve sürekli yenileniyor. Bu tesisler sizin. 7 gün 24 saat açık ve her daim sizlerin hizmetinde. O yüzden boş bırakmayın. Gelin, antrenman yapın, fitness salonundan yararlanın, spor alanını kullanın. Özellikle hanımefendiler bu alanları çokça kullansın. Çocuklarımızı buraya getirin, onlara spor yaptıralım. Spor kardeşlik demek, barış demek, bağımlılıklardan uzaklaşmak demek, çocuklarımızı her türlü kötülükten korumak demek. O yüzden çocuklarımızı bu tesislere bekliyoruz. Bugün bu sahalarda yer alacak genç kardeşlerimiz gibi onların gelişmelerini önemsiyoruz' diye konuştu.

'Milli Sporcu Bursu ile eğitim ve spor ikilemi ortadan kalkıyor'

Bakan Yardımcısı Ersöz, genç sporculara yönelik eğitim desteklerine de değinerek, 'Milli Sporcu Bursu' uygulaması hakkında bilgi verdi. Başarılı sporcuların vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyabildiğini hatırlatan Ersöz, uygulamanın üniversiteye geçişte 'eğitim mi, spor mu' ikilemini ortadan kaldırdığını vurguladı.

Başkan Çiftçi: 'Çayırova'mıza değer ve vizyon katacak eserleri hizmete alıyoruz'

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise ilçeye değer katacak eserleri kademeli olarak hizmete aldıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

'Bugün Çayırova'mıza kazandırdığımız güzel bir eserin daha açılışında bir aradayız. Çocukluğumun geçtiği ve hala yaşadığım Çayırova'mıza hizmet etmeyi bize nasip ettiği için Rabbim'e sonsuz şükürler olsun. Yola çıktığımızda ilk olarak Çayırova'mızın eksiklerini tespit ettik. Bir yandan belediyecilik hizmetlerini ve mahalli müşterek hizmetleri gerçekleştirirken, diğer taraftan Çayırova'mızı geleceğe hazırlamak adına yapılması gereken işleri belirledik. Bu kapsamda başta Cumhurbaşkanımız ve bakanlıklarımız olmak üzere, Kocaeli'de il başkanımız, milletvekillerimiz ve siz değerli kardeşlerimizle birlikte 7 yıldır Çayırova'mıza çok güzel eserler kazandırdık. Bilgi evleri, sağlık ocakları, kütüphaneler, kitap kafeler, sokak hayvanları barınağı, devam etmekte olan devlet hastanemiz, bitirmek üzere olduğumuz kent meydanımız ve inşallah önümüzdeki aylarda inşası başlayacak metro projesiyle hedeflediğimiz, hayal ettiğimiz işleri yapmaya devam ediyoruz. Bizler 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla yol yürüyoruz. Bize istikamet gösteren, yol gösteren tek belirleyicimiz halkımız ve milletimizdir. Bu kapsamda bir taraftan sosyal belediyecilik çalışmalarını yürütürken, Çayırova'mızda özellikle dezavantajlı her bir kardeşimizin ve vatandaşımızın yanında olduk. Beşikten Eşiğe Yetim Projesi ile ve ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanında olmak suretiyle yaklaşık 7 yıldır görev yaptık. Artık Çayırova'mıza değer ve vizyon katacak eserleri de yavaş yavaş hizmete alıyoruz.'

'Gençlerimiz hayallerinin peşinden koşacak'

Spor kompleksinin teknik özellikleri ve maliyetine ilişkin de bilgi veren Çiftçi, 'Burası yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alana sahip. Şu an içinde bulunduğumuz basketbol sahası 3 bin 500 kişilik tribünüyle hizmet verecek. Sadece bu salon değil, aynı anda 9 farklı branşta antrenman ve müsabakaların yapılabileceği salonları içeren büyük bir kompleks. Yaklaşık 300 milyon liraya mâl olan bu eserin yaklaşık 200 milyon lirasını Gençlik ve Spor Bakanlığımız verdi. Yaklaşık 100 milyon lirasını da Çayırova Belediyemiz karşıladı. İnşallah burada çocuklarımız ve gençlerimiz bir taraftan fiziksel ve zihinsel gelişimlerini tamamlarken, diğer taraftan hayallerinin peşinde koşacak. Bizler bu eseri bilimsel anlamda da taçlandırmak üzere, tamamlamak üzere olduğumuz ve yaklaşık 960 milyon liraya mâl olan, kamunun kaynaklarından hiçbir şey vermediğimiz, bir kuruş dahi harcamadığımız Avrupa'nın en nitelikli, en prestijli spor lisesini tamamlamak üzereyiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, siyasi anlayış olarak ve Cumhur İttifakı olarak bizim tek derdimiz bu aziz millete hizmet etmek. Başta Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bu eserin tamamlanmasından hizmete açılışına kadar emeği geçen herkese ve bugüne kadar destek verenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.

Açılış programına Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.