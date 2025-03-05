Yapay zekânın birçok alanda fayda sağladığı, hayatı kolaylaştırdığı, verimliliği artırdığı ise bir gerçek. Şimdilik ısınma turlarında ve biraz merak biraz eğlence gibi görülse de iş dünyası, eğitim, sağlık vb. sektörlerde bugün ve gelecekte kaçınılmaz.

Yapay zekâ işimizi elimizden alır mı konusu ise her yapay zekâ toplantısında konuşulan bir konu. Asıl olan yapay zekâ ile yeni iş fırsatlarına odaklanmak. Teknolojiden korkmak değil, faydalanmak gerekiyor. Siz de işletmenizin yaşaması için dijital dönüşüme hazır olmak zorundasınız

Karanlık fabrikalara doğru giden üretim sektöründe ana ve yan sanayiler de dijitalleşmeden nasibini almak zorunda. Yapay zekâ işimizi elimizden alır mı konusu ise her yapay zekâ toplantısında konuşulan bir konu. Asıl olan yapay zekâ ile yeni iş fırsatlarına odaklanmak. Bir kurumsal iletişim uzmanı, danışman, kurumsal eğitmen ve akademisyen olarak konu takibimde.

Çünkü;

1- Yapay zekâ ve ileri teknoloji kurum kültürünü ve dönüşümünü etkileyecek, dolayısıyla kurumsal iletişim konuyla yakın ilgili.

2- Yönetim danışmanlığı açısından bakıldığında yönetim ve karar alma sistemleri değişecek kurumların buna hazır olması gerekiyor ve daha birçok konu ilgi eğitim ve çalışma alanımızda.

3- Marka Yönetimi, Kalite Sistemleri, Sürdürülebilirlik Yönetimi ders lerini/eğitimlerini vermem sebebiyle sigorta ve marka patent konu larıyla KOBİ’ler, iş dünyasındaki değişim ve dönüşümler takibimizde.

4- Akademisyenlik hayatımdan önce bir yazılım şirketinde ve bir sigorta şirketinde kurumsal iletişim ve araştırma çalışmalarını yap mam sebebiyle konu benim açımdan çok yönlü. Temel nokta ise “merak” hem de bitmeyen bir merak.

YAPAY ZEKÂ İLE GELECEĞİ ÜRETEN ZİHİNLER

Yakın zamanda Kent 41 Medya, Kocaeli Emex Otel’ de “Yapay Zeka İle Geleceği Üreten Zihinler” başlıklı değerli konuşmacıların olduğu iki panel düzenledi. Birbirini tamamlayan her iki panelde moderatör lük görevi benimdi. 1. Panelde; Aybit Teknoloji Kurucu Ortağı Melih Umar, Dijitalleşme Nedir, Ne Değildir?, Bilişim ve Teknoloji Vakfı YK Üyesi Murat Aksoy, Üretimde Verimlilik Optimizasyonu, Enigma Satış Direktörü Yase min Giden “Mümkün Nasıl Gerçek Olur: Dijital Dönüşümde Değer Boşluğunu Doldurmak” konularını anlattılar.

2. Panelde Quick Sigorta Dijital Kanallar Müdürü Kaan Tülü, Siber Risk ve Önleyici Sigortacılığın Gücü, Destek Patent Bölge Müdürü ve Marka Temsilcisi Ali Mehmet Özgan, Yazılım Destekli Buluşla ra Patent Alınır mı?, Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Uluğ, Karanlık Fabrika Kurulumu’nu masaya yatırdılar.

PANELLERDEN ALDIĞIM ÖZET ÇIKTILAR

Panelleri sunumlardan not aldığım birer cümle ile özetlemeye çalışacağım:

> Yapay zekâdan korkmayın, dijital dönüşümü felsefe olarak benim seyin, yalınlaşın, dijital dönüşümde uzmanlarından danışmanlık alın, veriyi doğru işleyin, değer üretin.

> Yapay zekâ ile finans, üretim, satış, pazarlama, yönetim gibi karar alma süreçlerinizi verimlilik odaklı olarak doğru yönetin.

> Siber sigorta şart. Sigortalılar kendi risklerini öngörebilmeli, risk mühendisliğinden destek almalı, verilerin ve genel olarak sistemin sigortası önemli.

> Yazılımlara patent alınabilir, markanızı mutlaka tescil ettirmelisiniz. Türkiye’de patent sayısının yükselmesi ekonomi için de verimli bir durum. Fikrinizi önemseyin.

> Karanlık fabrikalarda verimlilik yüzde 98’e çıkıyor. Ülkemizde iki karanlık fabrika var. Avantaj ve dezavantajlarını iyi değerlendirmek gerekiyor. Kısaca yapay zekâ insan hatasını ortadan kaldırmak ve daha verimli olmak, dünya ile rekabet edebilmek, katma değeri artırmak için olmazsa olmazlar arasına giriyor.

Sözün özü; Değerli üretim işletmeleri, KOBİ’ler Organize sanayi bölgeleri ve yöneticileri, teknolojiden korkmak değil, faydalanmak gerekiyor. Siz de işletmenizin yaşaması için dijital dönüşüme hazır olmak zorundasınız. Bizler sizlere destek olmak için hazırız.

Not: Bu yazı yazarı tarafından organik zeka ile yazılan özgün bir yazıdır.