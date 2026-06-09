50 aracın kayıt yaptırdığı yarışta 8 etap geçildi. İlk gün ÇEŞME etaplarının ardından ikinci gün Karaburun ve Urla etapları ile son buldu.

ONTUR HOTEL ÇEŞME, ON’live HOTEL, SOLEMARE, VETTES, Sigortacım Grup ve EGE YAPI’nın sponsorluğunda gerçekleşen KLASİK OTOMOBİL KULÜBÜ 28. BATI ANADOLU RALLİSİ dostluk içinde samimi bir havada gerçekleşti. Kulüp üyeleri ve ralli katılımcılarının unutulmaz anılar biriktirdiği 2 günlük yarış, trafiğe açık yollarda tüm trafik kurallarına uyularak tamamlandı.

Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED’in 2026 senesi yarış takvimine akredite olan 28. BATI ANADOLU RALLİSİ, Çeşme Marina’dan start aldı. En eskisi 1957 en yenisi 1996 model olan otomobillerde 23 kadın yarışçının olduğu 50 klasik otomobil, ilk gün Çeşme etrafındaki etaplar zeytin ağaçlarının gölgesinde tamamlandı. İkinci gün ise, Karaburun ve Urla yollarında yine eşsiz manzaraların eşliğinde son buldu.

Çeşme etrafında düzenlenen 28. Batı Anadolu Rallisi'nin ikinci etabına katılan klasik otomobil tutkunları, Urla ilçesinde durak noktası olarak belirlenen alanda mola verdi.

Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen ve 50 klasik otomobilin katılımıyla dün başlayan 28. Batı Anadolu Rallisi'nin ikinci gün yarışlarında katılımcılar, EGE YAPI’nın Kekliktepe'deki yapımı devam eden proje alanında dinlendi. Molanın ardından yarışa devam edildi.

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Sencer Sivridağ, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, ralliyi İzmir'de gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

6 Haziran’da başlayan organizasyonda 5 etabın tamamlandığını, 3 etabın ise 7 Haziran’da yapılacağını aktaran Sivridağ, şunları kaydetti:

"Şu anda Kekliktepe projesindeyiz. Firmanın sahibi İnanç Kabadayı da kulübün üyesi. Bize burada yaptıkları güzel projede kapılarını açtılar. Burası da bir durak noktamız oldu. Malum hava şartları gitgide ısındı buralarda. Kekliktepe'deki durak noktamızda güzel bir nefes alacağız. Bu güzel ortamda keyifli vakitler geçireceğiz."

İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'den 50 klasik otomobilin organizasyona katıldığını ifade eden Sivridağ, 6 Haziran’da ralliyi tamamlayacaklarını ve etapların bitişinde ödül töreni düzenleneceğini belirtti.

Sivridağ, klasik otomobillerin bir tutku ve aynı zamanda yatırım aracı olduğuna dikkati çekerek, söyle devam etti:

"Hem bir tutkumuz hem de yıllarca eskidikçe değer kazanan ve bu değeri hiçbir zaman kaybetmeyen bir araç. Baktığınızda günümüzdeki arabaların hepsi birbirine benziyor. Ama klasik otomobillerin hepsi ayrı bir sanat eseri, bir el işçiliği. Dizaynları çok güzel. Sanat eseri gibi görüyoruz. Bu da günden güne değer kazanan ve hiçbir zaman geriye gitmeyen bir yatırım aracı diyebiliriz."Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ve Klasik Otomobil Kulübü üyesi İnanç Kabadayı da rallideki duraklardan birine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

KLASİK OTOMOBİL KULÜBÜ 28. BATI ANADOLU RALLİSİ’nin birincisi 1984 model VW Golf otomobilleri ile Hasan YILDIRIM - Gökçe YILDIRIM oldu. Yarışın ikinciliğini 1960 model Austin Healey marka otomobilleri ile İrfan KESKİN - Ertan KAMACI elde ederken üçüncü ise, 1962 model Mercedes 200 marka otomobilleri ile Ege ÖZALP - Alper TÜZÜNOĞLU oldu.