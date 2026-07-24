4,3 kilometre uzunluğundaki Hungaroring'de 70 tur üzerinden koşulacak Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları cumartesi günü TSİ 17.00'de, yarış ise pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

1986 yılından bu yana Formula 1 takviminde yer alan pistte en hızlı tur rekoru, 2020 yılında attığı 1:16.627'lik dereceyle Lewis Hamilton'a ait.

Antonelli Sezona Damga Vurdu

Bu sezon geride kalan 10 yarışın 6'sını kazanan Mercedes pilotu Kimi Antonelli, 204 puanla zirvede yer alıyor. Onu 159 puanla Lewis Hamilton ve 154 puanla George Russell takip ediyor. Charles Leclerc 126 puanla dördüncü, Lando Norris ise 103 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Takımlar klasmanında da Mercedes, 358 puanla rakiplerine önemli fark atmış durumda. Ferrari 285 puanla ikinci sırada yer alırken, McLaren 195 puanla üçüncü, Red Bull 151 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Alpine ve Racing Bulls ise 61'er puanla beşinciliği paylaşıyor.

Macaristan Grand Prix'si, sezonun ikinci yarısına yaklaşılırken hem şampiyonluk yarışının hem de takımlar klasmanındaki rekabetin şekillenmesi açısından kritik virajlardan biri olacak. Özellikle dar yapısı ve sollamanın zor olmasıyla bilinen Hungaroring'de sıralama turlarının yarış sonucuna doğrudan etki etmesi bekleniyor.