Yapılan artışla birlikte özellikle büyükşehirlerde benzin fiyatları 70 TL sınırına yaklaşırken, sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.

Benzin Fiyatlarına Yeni Zam

Enerji piyasalarında Brent petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt maliyetlerini artırmaya devam ediyor. Son zamla birlikte benzinin litre fiyatı birçok ilde önemli ölçüde yükselirken, motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatları ve kur hareketlerine bağlı olarak önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.

23 Temmuz 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 67,00 TL

67,00 TL Motorin: 74,28 TL

74,28 TL LPG: 31,19 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 66,85 TL

66,85 TL Motorin: 74,13 TL

74,13 TL LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 67,97 TL

67,97 TL Motorin: 75,40 TL

75,40 TL LPG: 31,19 TL

İzmir

Benzin: 68,25 TL

68,25 TL Motorin: 75,67 TL

75,67 TL LPG: 30,99 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında oluşan rafineri ürün fiyatları, Brent petrolün uluslararası piyasalardaki seyri, döviz kuru ve vergi unsurları dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler, pompa fiyatlarına kısa süre içinde yansıyabiliyor.

Sektör temsilcileri, petrol fiyatları ve döviz kurundaki oynaklığın devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarında yeni değişikliklerin yaşanabileceğini belirtiyor.