Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 20 Temmuz'u 21 Temmuz'a bağlayan gece yarısından itibaren motorin grubunda litre başına yaklaşık 1,12 TL zam yapılması bekleniyor. Zam kararının pompaya aynı tutarda yansıması öngörülüyor.

Brent petroldeki yükseliş etkili oldu

Son günlerde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişeleri, küresel petrol arzına ilişkin kaygıları artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı kısa sürede sert yükseliş kaydederek 90 dolar seviyesine ulaştı. Petrol fiyatlarındaki bu artış, döviz kurundaki hareketlilikle birlikte akaryakıt maliyetlerini de yukarı taşıdı.

Geçen haftaki zamların ardından yeni artış

Akaryakıt fiyatlarında geçen hafta benzin ve motorin grubuna yapılan artışların ardından bu hafta da zam gündeme geldi. Motorine beklenen 1,12 TL'lik artışın gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi halinde, araç sahipleri yeni güne daha yüksek fiyatlarla başlayacak.

Fiyatlar şehir ve dağıtım şirketine göre değişebiliyor

Akaryakıt pompa fiyatları; rafineri çıkış fiyatı, döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ile vergi unsurlarına bağlı olarak hesaplanıyor. Bu nedenle zamlı fiyatlar, il ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.