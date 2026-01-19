Sosyal medyada ve servis afişlerinde sıkça paylaşılan bilgilere göre, düşük yakıt seviyesi kış aylarında motor ve yakıt sistemine zarar verebiliyor. Peki bu iddialar ne kadar doğru?

Depoda Yakıt Yoksa Hava Var mı?

Uzmanlara göre bu ifade teknik olarak doğru. Yakıt deposu tamamen dolu değilse, boş kalan hacimde hava bulunur. Özellikle metal depolarda ve eski nesil araçlarda bu durum daha belirgindir.

Soğukta Nem Oluşur mu?

Evet. Depodaki hava, sıcaklık farkları nedeniyle yoğuşarak neme dönüşebilir. Bu durum “kondenzasyon” olarak adlandırılır. Hava sıcaklığı düştüğünde, depo iç yüzeylerinde su damlacıkları oluşabilir.

Oluşan Nem Dibe Çöker mi?

Su, yakıttan daha ağır olduğu için depo tabanında birikir. Özellikle dizel araçlarda bu durum daha kritik kabul edilir. Dizel yakıt sistemleri suya karşı daha hassastır.

Bu Su Motora Zarar Verir mi?

Kısmen evet. Biriken su;

Enjektörlerde korozyona,

Soğuk havalarda donarak yakıt akışının kesilmesine

neden olabilir. Ancak bu riskler uzun süreli ihmal ve çok düşük yakıt seviyesi ile ilişkilidir.

Modern Araçlarda Durum Aynı mı?

Yeni nesil araçlarda:

Plastik yakıt depoları,

Gelişmiş havalandırma sistemleri (EVAP),

Su tutucu yakıt filtreleri

bulunduğu için risk önemli ölçüde azaltılmıştır. Bu nedenle kısa süreli çeyrek depo kullanımı tek başına motor arızasına yol açmaz.

Uzmanların Ortak Tavsiyesi

Otomotiv uzmanları, özellikle kış aylarında yakıt seviyesinin en az yarım depo civarında tutulmasını öneriyor. Bu yaklaşım hem nem riskini azaltıyor hem de ani hava şartlarında sürücülere avantaj sağlıyor.