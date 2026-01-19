Buterin, gereksiz özelliklerin birikmesiyle oluşan protokol şişkinliğinin, Ethereum’un temel değerleri olan güvene dayanmama ve öz egemenliği zayıflattığını savundu.

Pazar günü X platformunda paylaşım yapan Buterin, gerçek merkeziyetsizliğin düğüm sayısı ya da ileri kriptografik yöntemlerden çok basitlik ve anlaşılabilirlik ile mümkün olabileceğini vurguladı. Buterin’e göre, yüz binlerce düğümle çalışan ve teorik olarak son derece güvenli görünen bir protokol, eğer aşırı karmaşık bir kod yapısına sahipse uzun vadede başarısız olmaya mahkûm.

Buterin, artan karmaşıklığın Ethereum’u üç açıdan zayıflattığını ifade etti. İlk olarak, kullanıcıların protokolün ne yaptığını anlayabilmek için “uzmanlara” güvenmek zorunda kalmasının, güvene dayanmama ilkesini aşındırdığını söyledi. İkinci olarak, mevcut geliştirici ekiplerin ortadan kalkması halinde sistemin yeniden inşa edilemeyecek kadar karmaşık hale gelmesinin “çekip gitme testini” başarısızlığa uğrattığını belirtti. Üçüncü olarak ise, teknik bilgiye sahip kullanıcıların bile sistemi kendi başına inceleyip değerlendirememesinin öz egemenliği zayıflattığını dile getirdi.

“Çöp toplama” çağrısı

Buterin, sorunun temelinde protokol yükseltmelerinin değerlendirilme biçiminin yattığını savundu. Geriye dönük uyumluluğun aşırı önceliklendirilmesinin, eski özelliklerin kaldırılması yerine sürekli yeni özellikler eklenmesine yol açtığını belirten Buterin, bunun zamanla Ethereum’u daha ağır ve kırılgan hale getirdiğini ifade etti.

Bu nedenle geliştirme sürecinde açık bir “sadeleştirme” ya da “çöp toplama” mekanizması öneren Buterin, toplam kod satırının azaltılmasını, karmaşık kriptografik yapılara olan bağımlılığın sınırlandırılmasını ve istemci davranışlarını daha öngörülebilir kılan değişmez kuralların artırılmasını istedi.

Ethereum’un geçmişte iş kanıtından (PoW) hisse kanıtına (PoS) geçişini başarılı bir temizlik örneği olarak gösteren Buterin, gelecekte nadiren kullanılan bazı özelliklerin çekirdek protokolden çıkarılarak akıllı sözleşmelere taşınabileceğini, böylece geliştiriciler üzerindeki yükün azaltılabileceğini söyledi.

Solana cephesinden farklı görüş

Öte yandan Solana Labs CEO’su Anatoly Yakovenko, blockchain’lerin sürekli evrim geçirmemesi durumunda alakasız hale geleceğini savunarak farklı bir yaklaşım benimsedi. Yakovenko, Solana’nın geliştirici ve kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlamak için sürekli değişim içinde olması gerektiğini ifade etti.

Buterin ise Ethereum’un nihai hedefinin, onlarca yıl boyunca yoğun geliştirici müdahalesine ihtiyaç duymadan güvenli ve öngörülebilir şekilde çalışabilmesi olduğunu belirterek, ağın uzun vadede “çekip gitme testini” geçmesi gerektiğini vurguladı.