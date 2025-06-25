10. Yargı Paketi’nin detaylarını paylaşan Bakan Tunç, kısa süreli hapis cezalarının da fiilen infaz edileceğini vurguladı. Yeni düzenlemeye göre, 6 ay hapis cezası alan bir kişi dahi en az 9 gün cezaevinde kalacak.

Bakan Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve kabul edilen düzenleme hakkında şunları söyledi:

“Yeni infaz sistemiyle artık kısa süreli hapis cezalarının tamamen ertelenmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak. 2 yıl hapis cezası alan bir hükümlü, cezanın koşullu salıverme tarihine kadar olan süresinin en az onda birini cezaevinde geçirmek zorunda kalacak. Bu da yaklaşık 36 güne tekabül ediyor. 1 yıl ceza alanlar için bu süre 18 gün, 6 ay ceza alanlar için ise 9 gün olacak.”

Tunç, bu adımla birlikte toplumda adalet duygusunun güçleneceğini, mağdur odaklı bir yaklaşımla cezanın mutlaka bir karşılığının olacağının altını çizdi.

Yeni düzenlemenin yalnızca infaz sürelerini değil, infaz usullerini de kapsadığını belirten Bakan Tunç, “Konutta infaz usulünün kapsamı genişletildi. Kasten işlenen suçlarda bu sınır 3 yıla kadar çıkarıldı. Öte yandan taksirle işlenen suçlarda –taksirle öldürme hariç olmak üzere– hafta sonu ya da gece infaz imkânı getirildi. Böylece hükümlüler, toplumdan tamamen kopmadan cezalarını çekebilecek” dedi.

Yargı paketindeki bu değişiklikler ile hem kamu vicdanını rahatlatmayı hem de infaz sistemini daha etkili ve esnek hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Tunç, uygulamanın kısa sürede etkilerini göstereceğini ifade etti.