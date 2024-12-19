Ciğer 750 TL, Kelle 250 TL

Adana Kasaplar Çarşısı’nda ciğerin kilogram fiyatı 750 TL, ütülmüş kelle 250 TL, işkembe ve mumbar ise 50 TL’den satılıyor. Başkan Yağmur, özellikle kış aylarında sakatat tüketiminin artmasının fiyatları yükselttiğini ifade etti. Yağmur, "Sakatat daha önce bulunmuyordu fakat şimdi iklimin soğuk olması nedeniyle fiyatlarda artış var" dedi.

Sakatat Talebi Artıyor

Son yıllarda Adana’da düzenlenen ‘Lezzet Festivali’ ile sakatat ürünlerine olan ilginin arttığını vurgulayan Yağmur, bu durumun fiyatlara da yansıdığını belirtti. Eskiden fazla talep görmeyen ürünlerin artık "lüks tüketim" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Hayvan Kesimi ve İthalat Eksikliği Fiyatları Etkiliyor

Adana Kasaplar Odası Başkanı, iç piyasada hayvan kesiminin az olduğuna ve Türkiye’de sakatat ithalatının bulunmadığına dikkat çekerek, "Daha önceden şırdan, mumbar, işkembelerin hepsi dökülüyordu. Yaz aylarında 3 taneyi 50 TL'ye veriyorlardı, şimdi ise bu fiyatlar ciddi oranda arttı" diye konuştu.

"Sakatatlar Lüks Yemek Oldu"

Başkan Yağmur, sakatatların ekonomik açıdan katkı sağladığını ancak fiyatların yükselmesi nedeniyle artık lüks tüketim ürünü haline geldiğini dile getirdi. "Bir işkembe veya mumbar yapmak eskiden ekonomik bir tercihti, şimdi ise yüksek fiyatları nedeniyle lüks sayılıyor" ifadelerini kullandı.

Soğuk havaların etkisiyle sakatat fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da artabileceği belirtilirken, fiyat artışları tüketicileri zorlamaya devam ediyor.