"Herkese Güvendim, Ama..."

Kılıçdaroğlu, CHP içinde yaşanan değişim sürecine atıfta bulunarak, "Her zaman arkadaşlarıma güvendim. O güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. 'Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak zordur' demiştim. Gerçekten de zordur" dedi. Kendisinin partiyi hep etik ve ahlaki değerler üzerine inşa etmeye çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu, "Siyasette dürüstlük ve güven esastır. Ancak bu değerlerin bazen hiçe sayıldığını gördüm" dedi.

Kurultay Tartışması: "CHP Kirliliği Kabul Etmez"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Şaibeli Kurultay" iddialarına da değindi. "Erdoğan bu iddiayı 4-5 kez dile getirdi. Partinin yetkili organlarının ya da genel başkanın bu konuda açıklama yapması gerekiyor. CHP, 100 yılı aşan bir partidir. CHP kirliliği kabul etmez" ifadelerini kullandı.

Deprem Yardımları ve İktidar Eleştirisi

6 Şubat depremlerine de değinen Kılıçdaroğlu, iktidarın depremzedelere yeterli desteği vermediğini öne sürerek, "Deprem bölgesine giden ilk genel başkan oldum. Ancak iktidar tarafından yeterli özen gösterilmedi. CHP’li belediyeler daha az destek aldı. Toplanan yardım paralarının da hesapsızlıkla harcandığını düşünüyorum. Bunların hesabı verilmelidir" dedi.

Silah Bırakma Tartışmaları ve Bahçeli’ye Yanıt

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütünün silah bırakması konusundaki çağrısına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Barış istiyoruz ama bunun nasıl olacağını bilmek gerekir. Gerçekten barış isteyenlerin kişisel çıkarları olmamalı. 'Ben sivil siyasetten yanayım' diyen Selahattin Demirtaş neden hapiste?" diyerek sert konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları CHP içindeki tartışmaları daha da alevlendirecek gibi görünüyor. Özellikle "ihanet" ve "hançer" sözleri partinin geleceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.