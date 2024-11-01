Batı Karadeniz bölgesi, yaklaşık 2 hafta boyunca "kestane karası" fırtınasının etkisi altında kaldı.

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Bu süre zarfında fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca tezgahlar da olumsuz etkilendi. Fırtınanın sona ermesiyle birlikte Düzce'nin Akçakoca Limanı'ndan denize açılan onlarca balıkçı teknesi, Karadeniz'in bereketli sularında avlanmaya başladı.

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Balıkçılar, palamut, mezgit, çipura, hamsi, levrek ve istavrit gibi çeşitli balıklarla kıyıya dönerken, avlanma anları da dron ile havadan görüntülendi.