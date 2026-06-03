Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), dönüşümün önündeki en büyük engel olan finansman krizini çözmek için bankaları sahaya sürüyor. Yeni modelle birlikte bankalar, projelerde adeta birer müteahhit gibi rol oynayacak.

"Deprem Değil, Bina Öldürür" Gerçeği Harekete Geçirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından riskli yapıların dönüştürülmesi Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline geldi. Ancak Adana’da kentsel dönüşümün istenilen hıza ulaşamaması üzerine DAİMFED kolları sıvadı. Finansmana erişim sorununu ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan yeni modelde, bankaların sisteme aktif olarak dahil edilmesi planlanıyor.

Yeni Dönem: Bankalar Proje Yaptırıp Satacak

Yeni modelin detaylarını paylaşan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kentsel dönüşümde maddi tıkanıklıkları tamamen bitirecek bir formül üzerinde çalıştıklarını belirtti. Karslıoğlu, sistemin işleyişini şu sözlerle özetledi:

"Buradaki tek sorun maddi sorundu, bunu da aştık. Bankaları müteahhit yapacağız. Örneğin bir mahallede bir ada düşünün. Vatandaşlara mevcut konutlarının karşılığını vereceğiz, geri kalan arsa ise bankanın olacak. Banka da müteahhit gibi projeyi yaptıracak. Böylece finansman problemi aşılacak ve dönüşüm süreci büyük bir hız kazanacak."

Bürokrasiyi Bitirecek Adım: "Kentsel Dönüşüm Platformu"

Hükümetin kentsel dönüşüm için önemli kredi ve destekler sunduğunu ancak kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği nedeniyle sürecin yavaş ilerlediğini ifade eden Karslıoğlu, Adana’da valilik öncülüğünde yeni bir platform kurulacağını müjdeledi.

DAİMFED koordinasyonunda kurulacak Kentsel Dönüşüm Platformu, tüm ilgili kurumları tek bir çatı altında toplayacak. Sürecin takıldığı noktalarda anında çözüm üretileceğini belirten Karslıoğlu, bu modelin deprem bölgesindeki diğer 11 ile de örnek olmasını hedeflediklerini aktardı.

"Güney Adana'da Dönüşüm 20 Yıl Önce Bitmeliydi"

Adana'nın özellikle güney bölgelerindeki gecikmeye dikkat çeken Karslıoğlu, yerel yönetimlerin ve belediye başkanlarının teknik ekipleriyle sahada daha aktif rol alması gerektiğinin altını çizdi. Karslıoğlu, "Güney Adana diye tabir ettiğimiz bölgelerde kentsel dönüşümün 15-20 yıl önce tamamlanmış olması gerekiyordu. Bunun çözüm noktası da kurumların ortak hareket edeceği bu platform olacaktır" dedi.

"Vatandaşlarımız Tabut Binalardan Kurtulmalı"

Mevcut yapı stokunda orta gelir grubuna yönelik konut eksikliği bulunmadığını, asıl tehlikenin mühendislik hizmeti almamış eski yapılarda olduğunu vurgulayan DAİMFED Başkanı, sözlerini sert bir uyarıyla tamamladı: