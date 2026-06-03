Küresel Güç Mücadeleleri ve Çin’in Türkiye Stratejisi

Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata, bu ayki editör yazısında küresel ekonomi ve siyasetteki sıcak gelişmeleri köşesine taşıyor. Özata, ABD ve İsrail’in Orta Doğu’daki büyük strateji planlarına, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla dünyayı tehdit eden enerji krizine ve bu süreçte Çin’in geliştirdiği ticari hamlelere dikkat çekiyor.

Ödeme Sistemlerinde Tami ile Doğal ve Güvenli Dönüşüm

Derginin bu ayki kapak röportajında Garanti BBVA gücüyle dijital ticareti yeniden tasarlayan Tami yer alıyor. Tami Genel Müdürü Melda Çetin, ödeme karmaşıklığına son veren vizyonlarını ve süreçleri tamamen kullanıcı beklentilerine göre şekillendiren yaklaşımlarını paylaşıyor. Yapay zekâ, dijital cüzdanlar ve açık bankacılık çözümlerine odaklandıklarını belirten Melda Çetin, önümüzdeki 5 yılda ödeme işlemlerinin ticaret deneyiminin görünmez ve zahmetsiz bir parçası haline geleceğini vurguluyor.

Haldız Grup: Sektörde Yarım Asırlık Entegre Ekosistem

Haziran sayısında öne çıkan bir diğer konu başlığı ise Haldız Grup. Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İnşaat Yüksek Mühendisi Selim Kardil, Haldız İnşaat’ın yarım asra yaklaşan başarı öyküsünü Ekovitrin Yayın kurulu Üyesi Bilal Koçak'a aktarıyor.

Lojistik Dosyası: Proje Taşımacılığında Türkiye Küresel Bir Ağır Yük Merkezi

Ekovitrin Haziran sayısında lojistik sektörünü derinlemesine inceleyen kapsamlı bir dosya sunuyor. Ağır sanayi, enerji ve altyapı yatırımlarının artmasıyla stratejik önemi büyüyen "Proje Taşımacılığı ve Gabari Dışı Lojistik", Harun Reşit Tığlı'nın analiziyle masaya yatırılıyor. Dosya kapsamında lojistik sektörünün güçlü temsilcilerinin görüşleri geniş yer buluyor.

Savunma Sanayiinde Güç Gösterisi ve Öne Çıkan Başlıklar

Dergide öne çıkan bir diğer önemli konu başlığı ise geniş bir yer ayrılan SAHA EXPO 2026. Haber dosyasında yerli ve milli savunma sanayiinin ulaştığı tam bağımsızlık vizyonu, KIZILELMA ve KAAN gibi dev projelerin küresel yankıları gözler önüne seriliyor. Dosya kapsamında OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın sektöre yön veren önemli açıklamaları ile Altınay Savunma sistemlerinin üretimini gerçekleştirdiği yerli ve milli robotlar dikkat çekiyor.

Ayrıca Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil'in bankanın 88. yaşına özel açıklamaları, sektörel nalizler ve özel röportajlar derginin zengin içeriğini tamamlıyor.

Tarımdan sanayiye, KOBİ'lerden dev altyapı projelerine kadar ekonominin her alanında lokomotif rol üstlenen Ziraat Bankası'nın Türkiye ekonomisine sunduğu katkılar ve Genel Müdür alparslan Çakar'ın görüşlerinin yer aldığı haber, derginin sayfalarında yer buldu.

Ekovitrin Haziran 2026 sayısı, bayilerde ve Türk Telekom E Dergi platformunda okuyucusuyla buluşuyor.

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