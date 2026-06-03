Slovenya hava sahasında bir süre tur atmak zorunda kalan uçak, iniş izni verilmemesi üzerine rotasını değiştirerek Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e yönlendirildi. Yaşanan bu operasyonel engel, iki ülke arasındaki diplomatik hatları adeta gerdi.

Olayın ardından İsrail kanadından sert tepkiler gecikmedi. Israir CEO'su Uri Sirkis, İsrail’in Kanal 13 televizyonuna yaptığı açıklamada yaşanan durumu sert bir dille eleştirerek, engellemenin Avrupa Birliği’nin havacılık anlaşmalarının açık bir ihlali olduğunu savundu. Sirkis, uçuşun planlandığı gibi tamamlanabilmesi için İsrail Sivil Havacılık Otoritesi ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere tüm resmi kanalların devreye girdiğini ancak Sloven makamlarını ikna etmeye yönelik çabaların sonuçsuz kaldığını belirtti. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı resmi açıklamada, uçağın inişine izin verilmemesini "kesinlikle kabul edilemez" bir diplomatik skandal olarak nitelendirdi.

Söz konusu kriz, Slovenya'nın yakın geçmişteki dış politika kararlarını ve ülkedeki güncel siyasi dinamikleri yeniden gündeme taşıdı. Başbakan Robert Golob döneminde Filistin devletini resmen tanıyan ve ardından İsrail ile silah ticaretini yasaklayan Slovenya, son dönemde Tel Aviv yönetimine karşı en mesafeli Avrupa ülkelerinden biri olarak öne çıkıyordu. Ancak ülkede geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan Meclis oylamasında, İsrail yanlısı çizgisiyle bilinen Janez Jansa’nın yeni başbakan seçilmesi, Ljubljana-Tel Aviv hattında yeni bir dönemin sinyallerini veriyor. Resmi olarak göreve başlamasıyla birlikte Slovenya'nın dış politikasında köklü bir rota değişikliğine gitmesi beklenen Jansa, daha önce yaptığı açıklamalarda Filistin'i tanıma ve silah ticareti yasağı gibi kararları iptal edeceğini, ayrıca Slovenya’nın Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını ilan etmişti.