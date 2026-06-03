Geleneksel tahsilat yöntemlerinin ötesine geçerek ödemeyi ticaretin en akıcı ve doğal parçası haline getiren Tami, finansal ekosistemi yeniden şekillendiriyor. KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerinden genç kuşakların yeni nesil finansal alışkanlıklarına kadar her kesime dokunan “bütünsel platform” vizyonuyla Tami; nakit akışını optimize eden, işlem maliyetlerini azaltan ve finansal kapsayıcılığı artıran çözümleriyle modern ticaretin dinamiklerini belirliyor.

Modern para teorisi ve işlem maliyeti iktisadı çerçevesinde; ödeme sistemlerinde bürokrasinin azaltılması, sermaye devir hızını optimize eden yapısal bir güç. Bu vizyonla hareket eden ve Garanti BBVA'nın kurumsal gücüyle fintek esnekliğini birleştiren Tami, yapay zekâ destekli yeni nesil stratejileriyle finansal kapsayıcılığı artırarak sektörel dönüşümün öncüsü olarak öne çıkıyor. Finansal teknolojilerdeki bu hamlenin ve stratejik dönüşümün detaylarını Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri (Tami) Genel Müdürü Melda Çetin, Ekovitrin'e anlattı.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ODAĞIMIZ; FİNANSAL DENEYİMİ DAHA AKILLI, DAHA KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ VE DAHA GÖRÜNMEZ HALE GETİREN TEKNOLOJİLER OLACAK. ÖZELLİKLE YAPAY ZEKÂ, DİJİTAL CÜZDAN TEKNOLOJİLERİ VE UÇTAN UCA ENTEGRE FİNANSAL DENEYİMLER BU DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDE YER ALIYOR.

“AMACIMIZ GÜVENİLİR, HIZLI, PÜRÜZSÜZ, KESİNTİSİZ HİZMET”

Garanti BBVA iştiraki Tami olarak, Türkiye'de ödeme sistemleri ve ticaretin dönüşümünü nasıl yapıyorsunuz? Yapay zekâ ödeme deneyimini nasıl değiştiriyor?

Türkiye’de ödeme sistemleri artık yalnızca tahsilat yapılan bir alan değil. Ödemeler ticaretin hızını, verimliliğini ve müşteri deneyimini doğrudan şekillendiren stratejik bir yapıya dönüştü. Özellikle KOBİ’ler açısından bakıldığında, dijitalleşme ihtiyacı artık bir tercih değil, sürdürülebilir büyümenin önemli bir parçası haline geldi. Garanti BBVA’da bu dönüşümü uzun yıllardır stratejik bir bakış açısıyla ele alıyoruz. Türkiye’nin ilk finteklerinden biri olan Garanti BBVA Ödeme Sistemleri’ni 1999 yılında bu vizyonla kurduk. Bugün Tami’nin yanı sıra Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ve Garanti BBVA Kripto gibi fintek iştiraklerimizle, finansal teknolojiler alanında yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Tami olarak biz de bu dönüşümde işletmelere daha hızlı, daha esnek ve daha erişilebilir ödeme deneyimleri sunmaya odaklanıyoruz. Müşterilerimizin ödeme çözümleriyle ilgili ihtiyaçlarını anlayıp onlara güvenilir sistemler içerisinde hızlı, pürüzsüz, kesintisiz hizmet vermek ana amacımız. Yapay zekâ ise ödeme deneyiminde yeni bir dönemin kapısını açıyor. Dolandırıcılık önleme sistemlerinden müşteri davranış analizine, kişiselleştirilmiş kampanyalardan operasyonel verimliliğe kadar birçok alanda önemli katkılar sağlıyor. Önümüzdeki dönemde ödeme sistemlerinin çok daha akıllı, öngörülebilir ve kullanıcı dostu bir yapıya evrileceğine inanıyoruz.

“TÜM SÜREÇLERİ 'TAM İSTEDİĞİN GİBİ' YAKLAŞIMIYLA TASARLIYORUZ”

Fintech sektöründe kullanıcı deneyimi neden bu kadar kritik hale geldi? Garanti BBVA'nın teknoloji gücü Tami'ye nasıl katkı sağlıyor?

Fintech sektöründe rekabet artık kullanıcıya sunulan deneyimle şekilleniyor. Kullanıcılar bugün hızlı, sade, kesintisiz ve zahmetsiz çözümler bekliyor. Özellikle ödeme dünyasında birkaç saniyelik bir deneyim bile memnuniyeti doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle kullanıcı deneyimi, fintech şirketleri için en kritik farklılaşma alanlarından biri haline geldi. Tami’de biz tüm süreçleri “Tam istediğin gibi” yaklaşımıyla tasarlıyoruz. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu çözüme en kolay şekilde ulaşabilmesini, ödeme süreçlerini minimum eforla yönetebilmesini hedefliyoruz. Kullanıcı geri bildirimlerini ürün geliştirme süreçlerimizin merkezine koyuyor, deneyimdeki sürtünme noktalarını sürekli iyileştiriyoruz. Garanti BBVA’nın teknoloji gücü ise bu deneyimi güvenli ve ölçeklenebilir şekilde sunabilmemizi sağlıyor. Güçlü altyapı, ileri risk yönetimi yaklaşımı ve regülasyon deneyimi sayesinde bir yandan güvenlikten taviz vermeden hareket ederken, diğer yandan fintech çevikliğiyle hızlı ürün geliştirebiliyoruz. Bu denge, Tami’nin en önemli avantajlarından biri diyebilirim.

KOBİ’lerin dijital dönüşümünde ödeme sistemlerinin rolü sizce nasıl değişti? İşletmeler bugün en çok hangi çözümlere ihtiyaç duyuyor?

Ödeme sistemleri artık KOBİ’ler için operasyonel verimliliği, müşteri deneyimini ve büyümeyi doğrudan etkileyen stratejik bir alana dönüştü. Özellikle e-ticaretin ve çok kanallı ticaretin hızla büyümesiyle birlikte işletmeler, ödeme süreçlerini tek noktadan ve kesintisiz şekilde yönetmek istiyor. Aynı zamanda tek panel üzerinden ödeme alma, raporlama ve finansal süreçleri takip edebilme beklentisi de giderek daha kritik hale geliyor. Özellikle mobilleşen ticaret dünyasında çoklu banka POS, cüzdan, linkle ödeme gibi çözümlerimiz işletmelere önemli bir hız ve operasyonel kolaylık sağlıyor. Biz de Tami olarak işletmelerin dijital dönüşümünü kolaylaştıran, onların işini büyütmesine destek olan uçtan uca bir ödeme deneyimi sunmaya odaklanıyoruz.

TAMİ’DE BÜYÜME STRATEJİMİZİ ÜÇ TEMEL ALAN ÜZERİNE KURUYORUZ: ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ, MÜŞTERİ DENEYİMİ VE EKOSİSTEM İŞ BİRLİKLERİ. AMACIMIZ İŞLETMELERİN VE BİREYLERİN FİNANSAL İHTİYAÇLARINA UÇTAN UCA ÇÖZÜM SUNAN BÜTÜNSEL BİR PLATFORMA DÖNÜŞMEK.

Tami’nin çoklu banka POS yönetimi, tek panel altyapısı, cüzdan, CepPOS ve linkli ödeme çözümleri işletmelere ne gibi avantajlar sunuyor?

Çoklu banka POS altyapımız sayesinde işletmeler, farklı bankalarla ayrı ayrı entegrasyon yapmak yerine tüm ödeme süreçlerini tek platform üzerinden yönetebiliyor. Bu yapı hem operasyonel yükü azaltıyor hem de süreçlere hız kazandırıyor. Tek panel altyapımız; ödeme alma, raporlama, taksit yönetimi ve finansal süreçlerin uçtan uca takip edilmesini kolaylaştırıyor. Özellikle farklı satış kanallarında faaliyet gösteren işletmeler için önemli bir kontrol ve verimlilik avantajı sağlıyor. Cüzdan çözümleriyle, işletmelerin kendi ekosistemleri içinde açık ve kapalı devre yapılarda işletmelerin istediği koşullarda kendi müşterilerine para yükleme, harcama, ödül kazanımı gibi süreçleri yönetmelerine imkân veren sistemler sunuluyor. Tami CepPOS ise NFC özellikli Android telefon ve tabletleri POS cihazına dönüştürerek ek cihaz ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Özellikle sahada satış yapan, kapıda ödeme alan veya mobil çalışan işletmeler için oldukça pratik bir çözüm sunuyor. Üstelik CepPOS’u da yine çoklu POS altyapısıyla sunuyoruz yani işletmeler tek tek bankalardan POS alma sürecine girmeden tek bir Tami POS’u ile birçok bankanın POS’una ve taksitlerine sahip olabilecek. Linkle ödeme çözümümüz de sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları veya uzaktan satış yapan işletmeler için hızlı ve erişilebilir bir tahsilat deneyimi sağlıyor. Böylece işletmeler teknik entegrasyon ihtiyacı olmadan kısa sürede ödeme almaya başlayabiliyor. Bizim için önemli olan, işletmelerin ödeme tarafındaki karmaşıklığı azaltıp işlerini büyütmeye daha fazla odaklanabilmelerini sağlamak.

SİBER RİSKLER KARŞISINDA GARANTİ BBVA ALTYAPISIYLA EN ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Dijital ödeme dünyasında güven neden en önemli başlıklardan biri haline geldi? Garanti BBVA altyapısı kullanıcıya nasıl bir güven sağlıyor?

Teknoloji geliştikçe ödeme sistemleri daha akıllı ve daha hızlı hale geliyor; ancak aynı şekilde dolandırıcılık yöntemleri de giderek daha sofistike bir yapıya evriliyor. Bu nedenle güvenlik, bugün fintech sektörünün en kritik başlıklarından biri haline gelmiş durumda. Artık müşterilerimiz için önemli olan yalnızca işlemin gerçekleşmesi değil; işlemin güvenli gerçekleştiğinden emin olmak. Tami’nin en önemli avantajlarından biri de Garanti BBVA’nın banka ölçeğindeki teknoloji ve güvenlik altyapısından güç alması. Güçlü risk yönetimi yaklaşımı, gelişmiş dolandırıcılık önleme sistemleri ve regülasyon uyumu sayesinde müşterilerimize güvenli bir ödeme deneyimi sunabiliyoruz. Amacımız müşterilerimizin hem hızlı hem de içi rahat bir şekilde işlem yapabildiği bir deneyim sunmak.

YENİ NESLİN FİNANSAL TERCİHİ: DİJİTAL CÜZDANLAR VE EBEVEYN KONTROLÜ

Genç kullanıcıların dijital cüzdan ve yeni nesil ödeme alışkanlıklarını nasıl yorumluyorsunuz? Bu dönüşüm fintech sektörünü nasıl etkiliyor?

Genç müşteriler için hız, mobil deneyim, kontrol ve kullanım kolaylığı artık temel beklenti haline geldi. Fiziksel kart taşımadan ödeme yapabilmek, harcamalarını anlık takip edebilmek ve tüm finansal işlemlerini tek bir platformdan yönetebilmek istiyorlar. Bu nedenle dijital cüzdanlar da müşterimizle kurulan ilişkinin merkezine yerleşiyor. Ödeme, kampanya, harcama takibi ve kişiselleştirilmiş deneyimlerin bir araya geldiği bütünsel platformlar öne çıkıyor. Tami’de biz gençlerin de finansal erişimini kolaylaştıran çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Kredi kartı sahibi olmayan veya kart kullanmayı tercih etmeyen müşterilerimiz, gençler ve öğrenciler için erişilebilir dijital ödeme deneyimleri sunuyoruz. 18 yaş altı kullanıcılar da ebeveyn kontrollü yapıyla Tami kartlarını kullanabiliyor; ebeveynler harcamaları takip edebiliyor ve sektör bazlı kontroller tanımlayabiliyor. Bu yapının finansal okuryazarlık açısından da önemli bir katkı sunduğuna inanıyoruz.

“BÜYÜME STRATEJİMİZİ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ, MÜŞTERİ DENEYİMİ VE EKOSİSTEM İŞ BİRLİKLERİ ÜZERİNE KURUYORUZ”

Tami’nin büyüme stratejisi ve Türkiye fintech ekosistemindeki hedefleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Tami’de büyüme stratejimizi üç temel alan üzerine kuruyoruz: Ürün çeşitliliği, müşteri deneyimi ve ekosistem iş birlikleri. Amacımız işletmelerin ve bireylerin finansal ihtiyaçlarına uçtan uca çözüm sunan bütünsel bir platforma dönüşmek. Bu doğrultuda çoklu banka POS, CepPOS, linkle ödeme, dijital cüzdan ve ön ödemeli kart gibi çözümlerle ürün gamımızı genişletirken, kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirmeye odaklanıyoruz. Garanti BBVA’nın “Radikal Müşteri Perspektifi” yaklaşımını merkeze alarak müşterilerimizin geri bildirimlerini doğrudan ürün geliştirme süreçlerine entegre ediyoruz. Diğer önemli odağımız ise ekosistem yaklaşımı. Tami’yi kapalı bir yapı olarak değil; fintech girişimleri, e-ticaret platformları ve farklı teknoloji oyuncularıyla entegre çalışan bir platform olarak konumlandırıyoruz. Çünkü fintech dünyasında sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından birinin güçlü iş birlikleri olduğuna inanıyoruz. Türkiye fintech ekosisteminde hedefimiz; Garanti BBVA’nın güçlü altyapısını fintech çevikliğiyle birleştirerek kullanıcı deneyimi, güvenlik ve erişilebilirlik alanlarında fark yaratan öncü yapılardan biri olmak. Özellikle finansal kapsayıcılığı artıran, KOBİ’lerin dijitalleşmesini kolaylaştıran ve yeni nesil ödeme alışkanlıklarına uyum sağlayan çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.

“ODAĞIMIZ AKILLI, KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ VE GÖRÜNMEZ TEKNOLOJİLER”

Önümüzdeki dönemde Garanti BBVA ve Tami’nin odaklanacağı yeni teknolojiler ve hizmet alanları neler olacak?

Önümüzdeki dönemde odağımız; finansal deneyimi daha akıllı, daha kişiselleştirilmiş ve daha görünmez hale getiren teknolojiler olacak. Özellikle yapay zekâ, dijital cüzdan teknolojileri ve uçtan uca entegre finansal deneyimler bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Yapay zekâ tarafında yalnızca işlem yapan değil; müşteriyi anlayan, ihtiyaçlarını öngören ve doğru anda doğru çözümü sunan sistemlere odaklanıyoruz. Hiper-kişiselleştirme, risk yönetimi, dolandırıcılık önleme ve müşteri deneyimini sadeleştiren akıllı akışlar önümüzdeki dönemin en önemli çalışma alanları arasında yer alıyor. Bununla birlikte dijital cüzdanların rolü de hızla büyüyor. Cüzdanların yalnızca ödeme yapılan bir yapıdan çıkıp; kampanya, sadakat, harcama yö netimi ve finansal hizmetlerin merkezine yerleştiği bir döneme giriyoruz. Garanti BBVA’nın super app vizyonu doğrultusunda, müşterilerimizin tüm finansal ihtiyaçlarını tek platformda karşılayabildiği bütünsel deneyimler üzerinde çalışıyoruz. Hizmet alanı tarafında ise açık bankacılık, temassız ve QR ödemeler, mobil POS çözümleri ve finansal kapsayıcılığı artıran dijital ürünler öncelikli alanlarımız arasında yer alıyor. Buradaki temel hedefimiz; teknolojiyi müşterilerimiz için karmaşık hale getirmek değil, tam tersine görünmez olacak kadar akıcı bir deneyime dönüştürmek.

Ödeme sistemlerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki 5 yılda kullanıcıları hangi yenilikler bekliyor?

Önümüzdeki 5 yılda ödeme sistemlerinin çok daha görünmez hale geleceğini düşünüyoruz. Ödeme artık ayrı bir işlem adımı olmaktan çıkıp, ticaret deneyiminin doğal ve akıcı bir parçasına dönüşecek. Kullanıcılar; fiziksel kart taşımadan, uygulamalar arasında geçiş yapmadan ve çoğu zaman manuel işlem yapmaya ihtiyaç duymadan ödeme gerçekleştirecek. Dijital cüzdanlar, biyometrik doğrulama, QR ve temassız ödeme teknolojileri günlük hayatın standart bir parçası haline gelecek. Aynı zamanda yapay zekâ destekli sistemlerle birlikte finansal deneyimler çok daha kişiselleştirilmiş bir yapıya evrilecek. Güvenlik tarafında ise gerçek zamanlı risk yönetimi ve akıllı koruma sistemleri standart hale gelecek. Ancak bizce geleceğin ödeme dünyasında fark yaratacak olan; müşterilerimize en hızlı değil, en doğal, güvenli ve zahmetsiz deneyimi sunabilmek olacak.