Samsun’un 19 Mayıs, Alaçam, Atakum, Bafra, Havza ve Tekkeköy’deki arsalar, yüzde 25 peşin, 24 ay vade ile 23 Şubat Cuma günü saat 10.30’da düzenlenecek olan açık artıma ile satışa çıkarıyor. Peşin ödemelerde sağlanan yüzde 20 indirim avantajı ise yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.



Açık artırma 23 Şubat’ta

Açık artırmalar 23 Şubat Cuma günü saat 10.30'da yapılacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu’nda yapılacak artırmaya internetten üzerinden de teklif verilebilecek. Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN hesabına talip oldukları her taşınmaz için katılım teminatları belirtilen hesaplara EFT veya havale yöntemi ile ödenecek.



"Kendi evimi yapmak istiyorum"

Yatırımlık arsalardan faydalanmak isteyen Gözde Dinç, "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Samsun’da evini yapmak veya yatırım yapmak isteyenler için 314 muhtelif arsayı yüzde 25 peşin, 24 ay vade ile satışa çıkardı. Ben de yeni doğan çocuğum için bir arsa alarak kendi evimi yapmak istiyorum" dedi.



"Güzel bir fırsat"

Vatandaş Hüseyin Yıldırım ise "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 19 Mayıs, Atakum, Bafra, Alaçam, Havza ve Tekkeköy’deki arsaları 23 Şubat Cuma günü saat 10.30’da açık artıma ile satışa çıkarıyor. Konut imarlı arsalar 510 bin lira başlıyor. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı var. Bu güzel bir fırsat" diye konuştu.