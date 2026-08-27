Samsunspor, Antoine Makoumbou'nun 2026-27 sezonu sonuna kadar İtalya Serie B ekiplerinden Sampdoria'ya kiralandığını açıkladı.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, transferin satın alma opsiyonuyla gerçekleştirildiği belirtildi. Samsunspor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı forması da giyen Makoumbou'ya yeni takımında başarılar diledi.
Makoumbou, 2026-27 sezonunun sonuna kadar Sampdoria formasıyla mücadele edecek. Kiralık sözleşmede yer alan satın alma opsiyonunun kullanılması hâlinde oyuncunun bonservisi İtalyan ekibine geçebilecek.