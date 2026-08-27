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Taraftarın Radarına Takılan İsim: Malick Fofana Fenerbahçe'ye Transfer Olur mu?

Makoumbou, 2026-27 sezonunun sonuna kadar Sampdoria formasıyla mücadele edecek. Kiralık sözleşmede yer alan satın alma opsiyonunun kullanılması hâlinde oyuncunun bonservisi İtalyan ekibine geçebilecek.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, transferin satın alma opsiyonuyla gerçekleştirildiği belirtildi. Samsunspor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı forması da giyen Makoumbou'ya yeni takımında başarılar diledi.

Samsunspor, Antoine Makoumbou'nun 2026-27 sezonu sonuna kadar İtalya Serie B ekiplerinden Sampdoria'ya kiralandığını açıkladı.

Taraftarın Radarına Takılan İsim: Malick Fofana Fenerbahçe'ye Transfer Olur mu?

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