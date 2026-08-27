SAMSUN (İHA) - Samsun Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) COP17 zirvesinde, sürdürülebilir şehircilik, tarım alanlarının korunması ve su yönetimi konularında Terme'nin yerel yönetim deneyimini anlattı.

'Akışlardan Eyleme: Toprak ve İnsanlar için Kentsel-Kırsal Bağlantıları Yönetmek' başlıklı oturumda konuşan Kul, Terme'nin tarım ve kırsal yaşamla iç içe olduğunu belirterek, 'Kırsalından kopmuş bir şehir, sürdürülebilir bir şehir olamaz' dedi.

Kontrolsüz şehirleşmenin tarım toprakları üzerindeki baskısına dikkat çeken Kul, mevcut yerleşim alanlarında yaşam kalitesinin artırılması, kırsal alanların ve verimli tarım topraklarının korunması gerektiğini söyledi. Kent ile kır arasındaki geçiş bölgelerinin betonlaşma alanlarına dönüşmemesi gerektiğini ifade eden Kul, sürdürülebilir bir şehir için toprak, su, üretim, doğa ve insanın birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

Doğanın idari sınırları tanımadığını belirten Kul, iklim değişikliğiyle mücadelede merkezi yönetim, yerel yönetimler, üreticiler ve tüm paydaşlar arasında güçlü iş birliğinin şart olduğunu kaydetti. Terme'nin taşkınlarla mücadele tecrübesine de değinen Kul, Terme Çayı Islah Projesi, Köybucağı Taşkın Öteleme Depolama Tesisi ve Salıpazarı Barajı gibi yatırımlarla su yönetiminin güçlendirildiğini ifade etti.

Kul, Terme'nin doğal ve tarımsal değerlerini koruyarak geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirterek, yerelden küresele uzanan sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.