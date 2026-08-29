Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin hizmet ihracatında bilişim sektörünün son yıllarda yakaladığı büyümeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakanlığın açıklamasına göre, bilişim sektörü hizmet ihracatının 2012 yılındaki 432 milyon dolarlık seviyesinden 2025 yılında 5,6 milyar dolara yükselmesi, sektörün küresel ölçekte ulaştığı büyüklüğü ortaya koydu.

Bakanlık, hizmet ihracatına yönelik desteklerin 2012 yılından bu yana küresel başarıları artırmada önemli rol oynadığını belirtti. Destek programlarının özellikle 2012 yılından itibaren bilişim hizmetleri alanındaki ihracatın yaklaşık 10 kat artmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Bilişim ihracatında yazılım şirketlerinin ağırlığı artıyor

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, sektörün öncelikli bileşenlerinden birinin yazılım olduğu vurgulandı. Yazılım şirketlerinin uluslararası pazarlara açılması ve Türkiye'nin hizmet ihracatındaki payının artırılması amacıyla destek mekanizmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda uygulanan E-TURQUALITY® Programı, bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

HubX, 1 milyar 275 milyon dolar değerlemeye ulaştı

Program kapsamında desteklenen Türk teknoloji şirketlerinden HubX, aldığı 75 milyon dolarlık yatırımın ardından şirket değerlemesini 1 milyar 275 milyon dolara çıkardı.

Bu değerlemeyle HubX, Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'nin mobil uygulama alanındaki ilk “unicorn” şirketi oldu.

“Unicorn” olarak nitelendirilen teknoloji şirketleri, değerlemesi 1 milyar doların üzerine çıkan girişimler arasında yer alıyor. HubX'in ulaştığı 1 milyar 275 milyon dolarlık değerleme, Türkiye'den küresel pazarlara açılan teknoloji girişimlerinin ulaştığı ölçeği de ortaya koydu.

Bakanlık: Küresel markaların sayısını artıracağız

Ticaret Bakanlığı, E-TURQUALITY® Programı'nın amacının yalnızca mevcut şirketlerin büyümesini desteklemek olmadığını, aynı zamanda Türkiye'den uluslararası pazarlarda güçlü markalar çıkarılmasını sağlamak olduğunu bildirdi.

Açıklamada, “Ticaret Bakanlığı olarak inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel markaların oluşturulması amacıyla E-TURQUALITY® Programını etkili şekilde yürütüyoruz” mesajı verildi.

Bakanlık, Türkiye'nin yüksek katma değerli hizmet sektörlerini desteklemeye ve bilişim sektörünün hizmet ihracatındaki payını artırmaya devam edeceğini belirtti.

Bilişim ihracatı 13 yılda 13 kata yakın arttı

Veriler, Türkiye'nin bilişim hizmetleri ihracatındaki dönüşümü de gözler önüne seriyor. 2012'de 432 milyon dolar olan hizmet ihracatının 2025'te 5,6 milyar dolara çıkması, yaklaşık 13 yıllık dönemde 13 kata yakın artış anlamına geliyor.

Ticaret Bakanlığı, bu yükselişin Türkiye'nin teknoloji, yazılım ve dijital hizmetlerde küresel pazarlardaki konumunun güçlendiğine işaret ettiğini belirtiyor.