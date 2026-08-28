Samsun'un Atakum ilçesinde ilk kez düzenlenen yağlı güreşlerde yüzlerce pehlivan, er meydanında kıyasıya mücadele etti.

Atakum Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çakırlar Korusu'nda 'Atakum Yağlı Güreşleri' düzenlendi. Organizasyona, aralarında Kırkpınar başpehlivanları Orhan Okulu, İsmail Koç ve Fatih Atlı'nın da bulunduğu yüzlerce güreşçi katıldı. Pehlivanlar, rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için Atakum er meydanında ter döktü.

'Atakum'u güreşin kalbi haline getireceğiz'

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ilçede ilk kez yağlı güreş organizasyonu düzenlediklerini belirterek, etkinliği geleneksel hale getireceklerini söyledi. Güreşe çocukluğundan bu yana ilgi duyduğunu ifade eden Türkel, '30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında güreş panayırımız var. Bu, Atakum tarihinde ilk kez yapılıyor. Bunun gururunu yaşıyoruz. Yaklaşık 1 aydır bu etkinlik için uğraşıyoruz. Samsunluyuz ve ben ayrıca Kavaklıyım. Yaşar Doğu'nun hemşehrisiyim. Güreşe olan tutkumuz çocukluğumuzdan geliyor' dedi.

Samsun'un yağlı güreşi seven bir kent olduğunu vurgulayan Türkel, 'Cuma günü olmasına rağmen binlerce güreşsever yoğun katılım sağladı. İlk kez düzenlediğimiz yağlı güreşler, önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Ayrıca Atakum Belediyesi olarak önümüzdeki yıl ligde de yarışacağız. Fatih Atlı ve Kemal Şahin gibi başpehlivanlarımız artık Atakum Belediyesi adına güreşiyorlar. Atakum'u güreşin kalbi haline getireceğiz' diye konuştu.

Organizasyonda emeği geçen ve destek sağlayanlara plaket takdim edildi.